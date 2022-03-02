Игорь Васильев и ректоры кировских вузов обсудили создание студенческого кампуса

2 марта глава региона принял участие в заседании Совета ректоров кировских вузов. Участники встречи обсудили строительство в Кировской области студенческого кампуса, а также рассмотрение программы «Вернадский», направленной на опережающую многопрофильную подготовку кадров.

Обе инициативы направлены на запуск инфраструктурных проектов в области науки, образования и промышленного производства, способных в корне изменить структуру экономики в регионе. Игорь Васильев напомнил, что в Кирове уже создан научно-образовательный центр мирового уровня в области биофармацевтики и иммунобиологии «Биополис».

— Проект «Биополис» был высоко оценен правительством РФ и занял 1-е место по итогам конкурсного отбора ПФО. Программа «Вернадский» должна быть нацелена на создание подобного рода агломерации и стать логичным продолжением развития высшего образования в регионе, – отметил губернатор.

Глава региона также добавил, что в силе остаются и программы развития прочих отраслей экономики. Так, большое внимание в регионе уделяется развитию двух важных направлений – здравоохранения и образования. Обе отрасли нуждаются в молодых специалистах, и для их привлечения делается все возможное.

Ведется и работа по модернизации существующих объектов образования и здравоохранения. Это и капитальные ремонты школ и больниц, и их оснащение современным оборудованием. Для реализации всех программы нужны квалифицированные кадры.

— Прошу обратить особое внимание их на подготовку, обеспечить непрерывность образования – школа – колледж – вуз. Не стоит забывать и о том, что в наших вузах обучается много иностранных студентов. Мы и далее будем прилагать усилия, чтобы они могли получить здесь достойное образование, стать специалистами, которые проявят себя в работе, – подчеркнул глава региона.

Ректор ВятГУ Валентин Пугач рассказал, что в связи с непростой внешнеполитической ситуацией опорный вуз предложил принять российских студентов, обучающихся за рубежом, по упрощенному формату зачисления.

Игорь Васильев поддержал инициативу, отметив, что, несмотря на внешние факторы, в Кировской области должны по-прежнему расти квалифицированные кадры. Создать комфортные условия для студентов можно путем создания студенческого кампуса. В нем учащиеся могли бы заниматься не только образованием, но и научной деятельностью, а также культурой и спортом. Появление кампуса способствовало бы повышению конкурентоспособности кировских вузов на уровне России.

По итогам заседания было решено создать рабочую группу, которая проработает вопросы строительства кампуса и реализации программы «Вернадский».