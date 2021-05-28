Игорь Васильев и Сергей Кравцов расскажут о летнем отдыхе – 2021

31 мая ТАСС проведет онлайн-конференцию, посвященную летней оздоровительной кампании 2021 года.

Об особенностях организации детского отдыха с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и о программе «детского кешбэка» расскажут министр просвещения РФ Сергей Кравцов и губернатор Кировской области Игорь Васильев.

Прямая трансляция пресс-конференции будет вестись на странице tass.ru/press.

Ранее мы писали, что в этом году летние лагеря в Кировской области будут функционировать с соблюдением требований Роспотребнадзора и 75-процентной заполняемостью. Кировчане смогут частично вернуть деньги за путевки, воспользовавшись программой «детского кешбэка».