Игорь Васильев и юнармейцы посетили военный агитпоезд на кировском вокзале

Сегодня, 23 июня, на главный кировский железнодорожный вокзал прибыл агитпоезд в рамках информационной акции «Мы – армия страны. Мы – армия народа», стартовавшей 25 апреля.

Встретить его пришли губернатор Игорь Васильев, первый зампред правительства Дмитрий Курдюмов и облвоенком Геннадий Боков. А также выступили юнармейцы и ансамбль «Дивертисмент».

Эшелон состоит из 17 вагонов с тематическими экспозициями, в том числе музейно-выставочными платформами, с образцами военной техники и новейшего оружия. Агитационный поезд проследует по маршруту от Иркутска до Саранска, остановка в Кирове только на один день. Часть экспозиции посвящена Великой Отечественной войне, часть актуальным достижениям всех видов и родов российских войск, есть экспозиция по теме борьбы с COVID-19.

Игорь Васильев назвал знаковым факт, что поезд этот приехал накануне того, как Киров получил звание Города трудовой доблести. Сейчас за него борются Вятские Поляны.

Геннадий Боков дополнил, что уже в первый день войны 3000 кировчан заявились добровольцами на фронт. В единстве армии и народа пришла победа. «Замысел акции – связать прошлое и будущее, чтобы подрастающее поколение было достойно дедов и отцов», сказал он, отметив присутствовавших на мероприятии юнармейцев как пример для современной молодежи. Глава города Елена Ковалева согласилась, что экспонаты напомнят кировчанам о тех, кем надо гордиться.

Высокие гости осмотрели вагоны агитпоезда, в том числе оружейный, медицинский, а также передвижную часовню. Игорь Васильев даже купил сходу военную кепку на одной из экспозиций и подарил незнакомому юнармейцу.