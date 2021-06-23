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Игорь Васильев и юнармейцы посетили военный агитпоезд на кировском вокзале

Кирилл Правдин Власть, Новости

Сегодня, 23 июня, на главный кировский железнодорожный вокзал прибыл агитпоезд в рамках информационной акции «Мы – армия страны. Мы – армия народа», стартовавшей 25 апреля.

Игорь Васильев и юнармейцы посетили военный агитпоезд на кировском вокзале

Встретить его пришли губернатор Игорь Васильев, первый зампред правительства Дмитрий Курдюмов и облвоенком Геннадий Боков. А также выступили юнармейцы и ансамбль «Дивертисмент».

Игорь Васильев и юнармейцы посетили военный агитпоезд на кировском вокзале

Эшелон состоит из 17 вагонов с тематическими экспозициями, в том числе музейно-выставочными платформами, с образцами военной техники и новейшего оружия. Агитационный поезд проследует по маршруту от Иркутска до Саранска, остановка в Кирове только на один день. Часть экспозиции посвящена Великой Отечественной войне, часть актуальным достижениям всех видов и родов российских войск, есть экспозиция по теме борьбы с COVID-19.

Игорь Васильев и юнармейцы посетили военный агитпоезд на кировском вокзале

Игорь Васильев назвал знаковым факт, что поезд этот приехал накануне того, как Киров получил звание Города трудовой доблести. Сейчас за него борются Вятские Поляны.

Игорь Васильев и юнармейцы посетили военный агитпоезд на кировском вокзале

Геннадий Боков дополнил, что уже в первый день войны 3000 кировчан заявились добровольцами на фронт. В единстве армии и народа пришла победа. «Замысел акции – связать прошлое и будущее, чтобы подрастающее поколение было достойно дедов и отцов», сказал он, отметив присутствовавших на мероприятии юнармейцев как пример для современной молодежи. Глава города Елена Ковалева согласилась, что экспонаты напомнят кировчанам о тех, кем надо гордиться.

Высокие гости осмотрели вагоны агитпоезда, в том числе оружейный, медицинский, а также передвижную часовню. Игорь Васильев даже купил сходу военную кепку на одной из экспозиций и подарил незнакомому юнармейцу.

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Кирилл Правдин