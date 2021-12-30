Игорь Васильев: «К 2024 году планируем запуск «Биополиса» завершить. Инвестиции огромные – порядка 18 миллиардов рублей»

Губернатор Кировской области ответил на вопросы «ФедералПресс». В интервью федеральному изданию глава региона рассказал о работе в Государственном совете РФ (во главе комиссии по образованию), программе «Миллион тонн молока» и вятском пармезане, ремонтах дорог, экономической зоне «Биополис», итогах 2021 года и планах на 2022-й.

Об инициативах комиссии Госсовета, получивших поддержку

– С какого-то момента в Законе об образовании вдруг появился термин «образовательная услуга», против которого мы с коллегами начали решительно возражать. Термин неприменим к сфере образования потому, что услугу можно купить. Услуга может быть разного качества: подороже или подешевле. В данном случае как это может выглядеть? Научим читать, но не будем учить писать? Поэтому первым делом мы настояли, чтобы из Закона термин «услуга» ушёл раз и навсегда, и Президент нас в этом поддержал. Зато вновь вернулся термин «воспитание». Потому что это воспитание граждан нашей страны.

Очень важной считаю инициативу, которая тоже была поддержана на высшем уровне. Она касается коренной реформации инфраструктуры образования. Ведётся масштабное строительство новых школ в России, больше 1300 запланировано построить в период до 2024 года. Кроме того, согласно плану будет капитально отремонтировано более 8 тысяч школ по всей стране. Мы обсудили с коллегами из министерства просвещения и выступили с предложением: не ограничиваться ремонтом «пол – стены – потолок». Необходимо и появление высокотехнологичного оборудования: интерактивных досок, электронных учебников, современных парт, химических и физических оснащённых классов, спортивного оборудования. Президент нас поддержал, и на это были выделены дополнительные средства. Теперь капитальный ремонт, не говоря о строительстве, будет завершаться полной модернизацией образовательного учреждения.

О школах полного дня

– И ещё президент поддержал мою личную инициативу, которую мы продвигаем в регионе уже несколько лет. Речь – о так называемых школах полного дня. Ребёнок здесь сначала учится, затем занимается спортом, либо творчеством, а потом готовит домашнее задание. Мы построили уже несколько таких школ. Каждая – на 1100 мест. То, что раньше называлось актовым залом, в этих учебных заведениях представляет из себя настоящий концертный зал на 400 мест. Есть 25-метровый бассейн с шестью дорожками, огромный спортивный зал, на улице – баскетбольная и футбольная площадки с искусственным покрытием. Спортивно-культурный комплекс имеет отдельный от учебного вход. Это важный нюанс: население небольшого городка может использовать эту школу в том числе как культурно-спортивный центр. Вечером жители придут сюда посмотреть детский спектакль или соревнования. Даже концерт приглашенного артиста может проходить в зале в такой школе.

Президент поручил строить подобные образовательные центры по всей стране. И средства на них аккумулируются из разных нацпроектов – от культуры и спорта до здравоохранения.

Школы полного дня:

* 1100 учащихся.

* 400-местный концертный зал.

* 25-метровый бассейн на шесть дорожек.

* Спортзал.

О программе «Миллион тонн молока»

– «Миллион тонн молока» расшифровывается просто – мы хотим выйти на производство одного миллиона тонн молока в год. Начинали мы в 2016 году с того, что в Кировской области производили чуть меньше 500 тысяч тонн. Сейчас производим свыше 730-ти. Постепенно движемся к заветной цифре. В Кировской области нет нефти, газа, залежей полезных ископаемых. Зато у нас есть сельское хозяйство, которое весьма успешно развивается. За последние годы реализовано несколько крупных инвестиционных проектов в этом направлении. Больше 2 миллиардов рублей только в 2021 году было потрачено на сельское хозяйство.

Например, в Свечинском районе, где долгие годы не было никакой сельхозактивности, появилась крупная козоводческая ферма, куда закупают австрийские породы коз. Ферма на 7 тысяч голов. Здесь производят молоко, сыр.

Сейчас уже занимаем 4-е место в стране по объему производства сырого коровьего молока. Нам пока существенно не хватает переработки, но и в этом направлении мы продвигаемся. Намечается очень хорошая кооперация: не так давно открылся Вожгальский завод по производству сыра. Он рассчитан на переработку 260 тонн молока в день. Но изюминка его в том, что молочное оборудование сделано в Кировской области на заводе «Сельмаш». Иногда приезжаешь на птицефабрику в каком-то регионе и рассказывают, что оборудование поставляется, ну предположим, из Франкфурта. А у нас замкнутый цикл. Сами построили и сами на этом работаем. И это, я считаю, здорово. Объём инвестиций порядка 850 миллионов рублей в этот завод. И отрадно то, что все инвестиции остались здесь в области.

О вятском пармезане

– Любят некоторые говорить, что «в Кировской области всё умирает и все отсюда уезжают». А я в ответ спрашиваю – скажите, а как тогда объяснить то, что целую улицу в селе Богородском районе заселили семьи итальянцев?

Шесть семей приехали к нам, арендуют молочный завод и производят сыр Пармезан. Очень высокого качества сыр, скажу я вам. Этот пример говорит сам за себя. Итальянцы объясняют, что на Вятке самое качественное молоко. Они ездили по стране, выбирали. И именно молоко в Кировской области оказалось самым подходящим для их целей. При этом северный климат, заметьте, не испугал южных жителей.

О новых безопасных и качественных дорогах

– Удалось изменить ситуацию с дорогами. Как? Да очень просто. Начали тратить деньги, которые предназначались на дороги, именно на дороги. Мы сформировали грамотного подрядчика – государственную компанию под названием «Вятавтодор», которая несёт гарантийные обязательства.

Вовремя заключаем контракты, причём на последующие три года. Это позволяет нам уже в конце марта – начале апреля выходить на начало дорожных работ, к маю месяцу заканчивать ямочный ремонт и в конце августа завершать полный цикл всех работ по дорогам. Далее можно претендовать на дополнительные средства из федерального бюджета. В прошлом году мы получили почти полтора миллиарда. В этом году вышли на 7,8 миллиардов средств дорожного фонда.

Сейчас мы можем планировать и строить новые дороги там, где их не было никогда – по направлению на Опарино, Подосиновец, Лузу. В 2016-м году, чтобы добраться в некоторые районы, приходилось ехать в объезд по железной дороге сутки (только в один конец). А сейчас ситуация кардинально меняется. Поездка в самый отдаленный район занимает даже не световой день, а рабочий: из Кирова выехать в десять утра и к шести вечера вернуться обратно.

362 км дорог сделаны в прошлом году.

1200 км дорог приведено в нормативное состояние за последние пять лет.

Игорь Васильев:

– Сейчас мы можем себе позволить строить дороги по запросам людей. Например, планируем сделать участок дороги Уржум-Зоткино к селу Андреевское, где активно развивается сельхозпредприятие. И начинаем уже от дорог федеральных и региональных переходить к местным.

О приоритетном проекте «Биополис»

– Несколько лет назад, когда ещё ничего не предвещало пандемии, у нас возникла идея создать научный центр мирового уровня. Всегда параллельно с этой темой звучала теория импортозамещения. История благородная, заниматься ею нужно. Но еще более важная тема – это дальнейшее развитие прорывных технологий, где нам нет равных. Нам уже тогда показалось, что в области производства вакцин от разных болезней и производстве медицинских препаратов мы движемся опережающими темпами. В Кирове большое количество фармацевтических предприятий. Мы объединили их в биофармацевтический кластер. В него вошло 18 предприятий, а председателем наблюдательного совета стал Михаил Ковальчук – известнейший физик, специалист в области рентгеноструктурного анализа, член-корреспондент РАН.

Когда случилась пандемия, оказалось, что мы вдвойне на правильном пути. У нас уже был в это время зарегистрирован и работал филиал Института имени Чумакова, и весной 2020 года мы приступили к проведени. испытания полиомиелитной вакцины на предмет формирования неспецифического иммунитета от коронавируса. Было большое количество научных публикаций и положительных рецензий. А институт Чумакова как раз разработал вакцину «Ковивак», которая здесь прошла клинические испытания.

В качестве индустриального партнёра была выбрана компания «Нанолек». Этот прорывной проект мы представили Правительству Российской Федерации.

На сегодняшний день проект «Биополис» – это формирование свободной экономической зоны в пгт. Левинцы Оричевского района, строительство там комфортного жилья, образовательных учреждений, детских садов, формирование транспортной инфраструктуры. Возможно будет кампус для студентов. Кроме того, создаётся производственно-научный кластер, который будет заниматься прорывными технологиями, в том числе разработкой и производством вакцин. И не из импортного сырья. А опять полный цикл – от начала и до конца. И собственно первый продукт – это вакцина «Ковивак», промышленное производство которой у нас стартовало на днях.

На мой взгляд, это прорыв. К 2024 году планируем запуск «Биополиса» завершить. Инвестиции огромные – порядка 18 миллиардов рублей.

О QR-кодах

– Введение QR-кодов в регионе произошло, когда в общепите, гостиницах, магазинах привились практически 100% персонала. Бизнес нас попросил: «Давайте тогда вводите коды для всех, чтобы к нам приходили посетители, которые будут с прививкой, или переболевшие. И тогда мы будем работать в спокойном режиме». Да я сам стал спокойно ходить по кинотеатрам, концертным залам и кафе. В первую очередь, чтобы показать нашим жителям, что это безопасно и необходимо. На личном примере. И динамика поменялась: если сначала приходили в заведение 10 человек и из 8 из них были непривитые, то за две недели ситуация резко изменилась. Теперь из 10 человек непривитый один, и то не всегда. Темпы вакцинации выросли у нас в 5 раз, и мы держимся на лидерских позициях уже 2 месяца по темпам вакцинации в России. Это не может не обнадеживать, и даёт веру в то, что жизнь скоро начнёт возвращаться в привычное русло.

По материалам FederalPress