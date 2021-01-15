Игорь Васильев: «К высоскоростному интернету в области подключат все социально значимые объекты»

Глава региона – о цифровизации, новых садиках и школах, дорогах и особенностях работы в условиях пандемии

Губернатор Кировской области Игорь Васильев ответил на вопросы московского журнала «Федерал Пресс». Главной темой разговора стала работа региональной власти в условиях пандемии, когда необходимо не только спасти жизнь и здоровье людей, но и поддержать экономику…

О том, как работает медицинская сфера региона в текущих условиях

– Ремонт и строительство новых больниц и поликлиник, внедрение цифровых технологий в медицине – все эти преобразования могут отметить не только жители г. Кирова, но и районов, – подчеркнул глава региона. – Организации качественной и доступной медпомощи, в том числе и для жителей отдаленных районов, мы уделили особое внимание. За последние два года было построено 17 фельдшерских здравпунктов и ФАП, в том числе три в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Благодаря информационным технологиям организована удобная запись на приём, сократились очереди и как результат – повысилась доступность медпомощи и уменьшилась социальная напряжённость.

Сейчас вся документация ведётся в единой медицинской информационной системе, информация о пациентах передаётся в единую региональную базу данных. Лекарства назначают исключительно в электронных листах и только на конкретного пациента. К системе подключены и государственные аптеки, выдающие лекарства льготникам.

На этой основе создана система планирования и обеспечения медучреждений, что позволяет экономить до 20% целевых средств.

О том, как медицина Вятки справляется с вызовами пандемии

– То, что мы модернизировали систему здравоохранения, помогло нам во время пандемии COVID-19. В кратчайшие сроки мы развернули инфекционный госпиталь. Сейчас в регионе работают четыре лаборатории, у области один из самых высоких показателей охвата тестированием: ежедневно выполняется порядка 7 тыс. тестов на COVID-19, а также около 800 исследований лёгких на КТ.

При этом не останавливалось оказание медицинской помощи по другим профилям. Так, например, в октябре в регионе мы открыли современный Центр ядерной медицины.

Кировская область стала площадкой для испытания ещё одной вакцины от коронавируса, разработанной Центром им. Чумакова.

О том, почему город Киров выбрали для испытания вакцины

– Киров неслучайно был выбран одним из трёх городов, где будут проходить эти исследования. В области сформирована солидная научная база, действует научно-образовательный центр мирового уровня «Биополис», а правительство области активно сотрудничает с Центром им. М.П. Чумакова.

В декабре стали известны первые результаты вакцинации – все 70 человек выписаны из клиники домой, под амбулаторное наблюдение, они хорошо себя чувствуют.

О решении вопроса с нехваткой мест в детских садах

– Пик рождаемости в Кирове пришёлся на 2015 – 2016 годы, и оказалось, что дошкольные учреждения не готовы принять детей в таком количестве. Мы начали срочно решать проблему. Как результат – в Кирове уже завершено строительство 11 детских садов по современным проектам, скоро появятся 10 новых яслей. Благодаря нацпроектам «Демография» и «Жильё и городская среда» будет создано более 4 тысяч мест в детских садах.

Более того, с учётом демографического прогноза мы направили документы для дополнительного финансирования строительства ещё пяти детских садов.

О новых школах

– У нас появилась хорошая традиция – каждый год в День знаний мы открываем по одной новой школе. 1 сентября 2017 года впервые за 20 лет в Кирове была открыта новая школа, рассчитанная на тысячу мест в мкр. Зиновы. В 2018 году – школа № 26 в Кирове, в которой мы ввели практику наставничества. Так, например, моим подшефным классом стал 1 «В». Мы с ребятами достаточно активно общаемся, вместе посещаем музеи и театры, ходим на экскурсии.

В 2019 году открыли новую школу в Зуевке, в 2020 году – школу в мкр. Чистые пруды г. Кирова. В 2022 году откроется новая школа в микрорайоне Радужный.

О переменах в дорожной отрасли

– Да, произошли наглядные изменения. В 2020 году дорожный фонд области впервые приблизился к 9 млрд рублей против 5,5 млрд рублей в 2017 г. Построено несколько крупных инфраструктурных объектов: путепровод в мкр. Чистые пруды (Киров), возобновление ремонта участка дороги Опарино – Альмеж, увеличение объёма дорожного строительства в Кирове и области.

Впервые за долгое время выделили субсидии на ремонт дорог местного значения. В 2019 году – порядка 300 млн рублей, а в этом году – более 760 млн рублей. Мы планируем не только продолжить её реализацию, но и увеличить размер субсидии.

О развитии цифровых технологий и организации дистанционных форм работы

– Если в крупных городах было довольно просто организовать процесс с использованием интернета, то в малых населённых пунктах в 2020-м потребовался другой подход. Но в целом система образования с трудностями справилась.

Среди минусов – низкая скорость интернета в отдалённых деревнях, отсутствие современной техники в семьях, нехватка гаджетов, если детей в семье несколько. Решали эти вопросы оперативно, договаривались с провайдерами по возможности раньше подключать сеть в сёлах, передавали школьные компьютеры и ноутбуки во временное пользование в семьи, договаривались о скидках оплаты интернета для педагогов. В рамках проекта «Помоги учиться дома» партии «Единая Россия» удалось передать дополнительные компьютеры в нуждающиеся семьи.

Для нас, кстати, это не новая форма обучения. С 2009 года работает Центр дистанционного образования детей, где учатся дети-инвалиды, школьники, находящиеся на спортивных сборах, проходящие лечение в больницах.

В 2020 году Кировская область вошла в число регионов, где реализуется проект «Цифровая инфраструктура». За три года к высоскоростному интернету в области подключат все социально значимые объекты: школы, ФАПы, пожарные части, и отделения «Росгвардии», и органы местного самоуправления, всего 1,5 тысячи объектов. Затраты на подключение, а это более 1 млрд рублей, несёт федеральный бюджет. В 2019 году подключены 380 объектов.

О планах

– Несколько лет мы работаем над идеей строительства на селе современных социокультурных центров, где под одной крышей можно было бы объединить и образовательные организации, и объекты спорта и досуга. Первый такой проект уже разработан и сейчас проходит экспертизу.

В рамках реализации нацпроекта «Экология» запланирована рекультивация шесть крупных свалок, будем создавать новую инфраструктуру, в том числе крупного комплексного объекта сортировки и переработки отходов мощностью до 200 тыс. тонн в год.

Раздельный сбор и переработка отходов – это та цель, к которой мы движемся.

В Кирове и в деревне Лубягино Кирово-Чепецкого района с 1 июля реализуется пилотный проект по раздельному сбору отходов. И этот опыт мы планируем масштабировать на всю область.