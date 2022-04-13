Игорь Васильев: Киров нуждается в комплексной застройке территорий

13 апреля в Кирове состоялось очередное заседание межведомственной комиссии по повышению устойчивости развития экономики региона. Члены комиссии под председательством губернатора Игоря Васильева обсудили ситуацию, сложившуюся в строительной отрасли. Речь шла о строительстве объектов социальной инфраструктуры в новых микрорайонах города…

Глава региона отметил, что в последние годы в Кирове велась активная застройка территорий. Однако многие годы жилые дома возводились без создания социальной инфраструктуры.

— Это привело к тому, что сейчас мы имеем густонаселенные микрорайоны без школ, детских садов, больниц, пожарных депо. Совершенно неприемлемая ситуация. Люди должны жить в комфортных условиях, — подчеркнул губернатор.

Поэтому было принято решение о комплексной застройке территорий. Средства на создание социальных объектов заложены в бюджетах всех уровней. Рост цен на стройматериалы также не игнорируется: разработаны механизмы, которые оперативно учитывают изменение стоимости строительных работ.

— Есть все условия для того, чтобы строительные компании могли работать, сохранить трудовые коллективы и строительные мощности, — отметил Игорь Васильев.

Тем не менее не все застройщики заботятся о развитии социальной инфраструктуры. Подтверждающие данные привел глава горадминистрации Дмитрий Осипов.

Так, в квартале «Крин» проживают 2289 человек. И им остро не хватает детского сада, школы, учреждения допобразования и отделения врача общей практики.

Чуть лучше ситуация в Урванцево и соседних «Европейских улочках» и «Знаке». Здесь живут 12747 человек. Построены 2 детских сада и школа, но остается потребность в строительстве еще одного садика, школы, поликлиники, ФОКа, а также учреждения допобразования, пожарного депо и пункта полиции.

В Чистых Прудах сегодня почти 13 тысяч жителей. Для них построены 5 детских садов, школа и оборудован пункт полиции. Но нужны еще 2 детсада, школа, учреждение допобразования, поликлиника с подразделением станции скорой медицинской помощи, ФОК, пожарное депо и еще один пункт полиции.

В Метрограде живут 4910 человек. Есть 3 детсада, но нужен еще один. Также в микрорайоне должны быть школа, учреждение допобразования, ФОК, поликлиника, пожарное депо и пункт полиции.

Чуть меньше – 4701 человек – живут в Озерках. Здесь также не хватает еще одного детского сада, школы, учреждения допобразования, поликлиники, ФОКа и пожарного депо.

В жилом квартале на улице Заводской – 3393 жителя. Однако из объектов социальной инфраструктуры – только один детский сад. Между тем, людям нужны школа, учреждение допобразования и отделение врача общей практики.

Самый населенный микрорайон – Солнечный берег. Здесь 14687 жителей. В микрорайоне построены 3 детсада, школа и пункт полиции. Но этого мало – нужен еще один детский сад, школа, учреждение допобразования, ФОК, пожарное депо и еще один пункт полиции.

Очевидно, что социальных объектов не хватает практически во всех новых микрорайонах. И если потребность в детсадах и школах хотя бы частично закрыта, то с ФОКами, пожарными депо, пунктами полиции ситуация намного хуже.

— Дальше так строить нельзя. Поэтому одной из приоритетных задач в строительстве для нас является реализация проектов в рамках комплексного развития территорий. Именно этот подход позволяет удовлетворить запрос граждан на комфортное проживание, — отметил губернатор.

Комплексный подход подразумевает не только возведение жилых домов, но и обязательное строительство необходимой социальной инфраструктуры. Деньги на это выделяются.

— Прошу застройщиков еще раз оценить все предложения строительства за госсчет. В складывающейся экономической ситуации это реальная возможность сохранить коллективы и объемы строительства, загрузить промышленные мощности, — подчеркнул Игорь Васильев.

Отметим, что с учетом механизма комплексного развития в Кирове будет застроена территория к югу от Чистых Прудов и 2 участка на улице 4-й Пятилетки, 82. Также горадминистрация готовит решения о комплексном развитии застроенной территории.

Фото: vk.com/kuznitsyn