Игорь Васильев: «Мечтаю о том, чтобы у нас в регионе возродился педагогический вуз»

Глава региона — о кадрах для вятских школ, дорогах, вакцинации и подготовке к 650-летию города Кирова.

Губернатор Кировской области Игорь Васильев ответил на вопросы в эфире радиостанции «Эхо Москвы». В течение двух часов глава региона коснулся самых разных тем.

Основные моменты разговора — в подборке «КП».

О новых школах

– Мы ставим себе задачу: каждый год открывать как минимум по одной новой школе. Три года мы её уже выполняем, и не собираемся на этом останавливаться. В микрорайоне Долгушино уже в этом году начнётся строительство новой школы, поскольку эту заявку ранее одобрило Министерство просвещения РФ.

О возрождении педагогического вуза

— Я мечтаю о том, чтобы у нас в регионе возродился педагогический вуз, где будут профессионально готовиться кадры для школ. База для этого есть. Мы будем вместе с Министерством просвещения вопрос прорабатывать.

При этом вуз позволит готовить кадры не только для себя, но и для всей страны. У нас богатые традиции. Помните, в начале прошлого года в городе работала комиссия Госсовета по образованию, которая знакомилась с работой Центра дистанционного образования — одного из немногих в стране. Ещё до пандемии здесь шло дистанционное обучение для детей, которые не могут выйти из дома или живущих в отдалённых населённых пунктах, где не хватает педагогов по определённым специальностям.

О дорожном строительстве и его финансировании

— Дорожное строительство подразумевает выделение большого количества федеральных средств. Но для того, чтобы получить эти средства, необходимо приложить усилия — иметь готовые проекты, опыт работы (вовремя сданные дороги), наличие производственных мощностей.

Сегодня у нас в регионе работы ведут подрядчики — областное предприятие «Вятавтодор» и городское ГДМС. Они несут гарантийные обязательства. В чём плюсы того, что это государственные предприятия? В том, что мы можем быть уверены: они будут продолжать работу и дальше. Это позволяет нам заключать контракты сразу на 3 года, начинать дорожные работы раньше, выполнять их уже к середине июля и в итоге получать дополнительное финансирование. Мы понимаем, что с этим предприятиями ничего не произойдёт. Что не повторятся ситуации, какие случались раньше: кто-то сделал дорогу и исчез…

О подготовке к 650-летию города Кирова

— Мы готовимся к юбилею города. Хочется, чтобы к этому времени областной центр подошёл с ремонтами и благоустройством. Есть планы и по театрам, и по филармонии, и по Гагаринскому парку. Участвует в подготовке и Вятская епархия.

По городу смотрю — практически везде тротуары укладываются плиткой. Ведётся благоустройство Сквера трудовой доблести. За последнее время это — уже третье место для отдыха, прогулок горожан, которое создаётся. Ранее такие благоустроенные территории появились за «Алыми парусами» и у Коневского рынка.

О «прививочной» статистике

— У нас достаточно неплохая статистика. Темпы вакцинации несколько опережают общероссийские. Это результат сознательности граждан и работы, которая ведётся.

Мы договорились, что доктора инфекционных больниц — люди, которые каждый день сталкиваются с болезнью, приходят в трудовые коллективы и рассказывают простым, доступным языком о том, почему нужно прививаться.

Давайте будем доверять профессионалам и позаботимся о здоровье своих семей, своих близких.

О работе предприятий в пандемию

— В марте прошлого года мы, наверное, одними из первых в стране решили, что наши предприятия могут работать. Сначала открыли крупное производство. Так мы поддержали экономику. Кроме того, смогли выявлять заболевших. Сидя дома, люди нередко предпочитают бороться с болезнью сами. Тогда как на предприятиях действуют санпропускники, у людей на входе контролируют их самочувствие, измеряют температуру.

О масочном режиме

— Соблюдать масочный режим необходимо. Но, мне кажется, важнее убеждать людей носить маски, а не заставлять их делать это с помощью штрафов. Действовать через «принуждение убеждением». Мы же видим, какая ситуация, как многие известные люди уходят, пренебрегая вакцинацией или установленными правилами…

Вакцины защищают людей от тяжёлого течения болезни. Это действенный инструмент: мы все привиты от множества опасных заболеваний. И многих из этих заболеваний сейчас просто нет — благодаря регулярным прививочным кампаниям.

О сомнениях некоторых граждан по поводу вакцинации

— Когда мы приходим в аптеку и покупаем лекарство, мы не спрашиваем, когда оно было изобретено или изготовлено. Если препарат продаётся, значит он прошёл все стадии клинических и постклинических испытаний и разрешён к применению на территории Российской Федерации. Точно также и с вакцинами: все они прошли все необходимые испытания и допущены в гражданский оборот. Никаких сомнений в их безопасности нет, не было и быть не может.