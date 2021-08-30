Игорь Васильев: модернизация отрасли машиностроения – основа благополучия жителей области

30 августа губернатор Кировской области и члены Кировского регионального отделения Союза машиностроителей России подвели итоги пятилетней работы и наметили планы на будущее.

Игорь Васильев подчеркнул, что развитие производственной кооперации – важное условие процветания машиностроительной отрасли.

— От модернизации отрасли машиностроения зависит не только благополучие тех, кто работает на этих предприятиях, но и всех жителей Кировской области, — сказал глава региона.

Чтобы отрасль развивалась дальше, следует продолжить работу по диверсификации производства. Это можно сделать за счет повышения доли выпуска гражданской продукции и продукции двойного назначения. Также важным является укрепление кадрового потенциала машиностроительной отрасли.

Для развития машиностроительного комплекса был создан региональный Совет главных конструкторов. В его деятельности принимали участие представители Фонда развития промышленности и руководители ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса, в том числе и в Кировской области. На заседаниях Совета обсуждались вопросы использования потенциала оборонно-промышленного комплекса для выпуска востребованной продукции гражданского назначения.

С 2018 года Союз машиностроителей участвует в создании промышленного кластера в сфере машиностроения. Предприятия – участники союза принимают активное участие в конкурсах профмастерства и мероприятиях Недели промышленности Кировской области, которые проходят в рамках празднования Дня кировской промышленности, учрежденного губернатором.

Сотрудничает Союз и с Государственным фондом развития промышленности Кировской области. По словам председателя организации Геннадия Мамаева, финансирование гражданских проектов Фондом стало очень значимым в пандемийном 2020 году.