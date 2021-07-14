Игорь Васильев: «Мы планируем открывать в регионе по одной новой школе ежегодно»

Уровень образования в школах городов и сел должен быть одинаково высоким, считает губернатор Кировской области, руководитель комиссии Госсовета по направлению «Образование» Игорь Васильев. Глава региона рассказал о задачах и целях комиссии и о том, что уже удалось реализовать в рамках ее работы.

– Игорь Владимирович, заседание Госсовета «О задачах субъектов РФ в сфере общего образования» запланировано на 25 июля. Комиссия Госсовета по направлению «Образование», которую вы возглавляете, готовит доклад главе государства. Есть ли уже какие-то конкретные результаты работы комиссии, которые от обсуждения перешли в разряд решения определенных проблем? Над чем еще будете работать?

— Действительно, очень многие вопросы, которые изначально были проблемными, сейчас переходят в разряд лучших практик. Например, два с половиной года назад не было организовано бесплатное горячее питание в школах для детей с первого по четвертый класс. Была проведена большая работа, появилась необходимая инфраструктура, финансирование, которое вовремя доводится до регионов.

Еще один пример: у регионов появилась возможность направлять средства от реструктуризации бюджетных кредитов на создание образовательной инфраструктуры. Причем не только на строительство новых объектов, но и на капремонт уже существующих. В Кировской области благодаря этой возможности капитально отремонтировано здание бывшего техникума и 1 сентября там откроется второй корпус школы. Также на эти средства строится новая школа на 300 мест в Кирове.

– Сегодня в школьном образовании активно участвуют не только учителя и ученики, но и их родители. Родители отмечают высокую нагрузку, большой объем домашних заданий. Каким образом комиссия Госсовета по направлению «Образование» предлагает решать этот вопрос?

— На необходимость снизить нагрузку в школах особое внимание обратила руководитель центра «Сириус», сопредседатель Центрального штаба ОНФ и активный участник рабочей комиссии Госсовета по направлению «Образование» Елена Шмелева. И мы полностью поддерживаем это предложение.

Один из вопросов, который мы поднимем в докладе, — создание школ полного дня, куда дети могут прийти после занятий, чтобы под присмотром педагогов делать домашние задания, заняться спортом, сходить в бассейн. Школа полного дня должна стать центром социально-культурно-спортивной жизни.

И это не то, что у нас раньше называлось «продленкой»: когда кто-то плохо учился, его оставляли после уроков и заставляли переделывать задания. Это возможность прийти утром в школу и провести там целый день, получая не только основное образование, но и занимаясь спортом, дополнительным образованием.

Если понадобится, старшеклассники-волонтеры могут помочь младшим сделать уроки. И у нас в регионе уже реализуется такой уникальный проект «Наставник-старшеклассник», когда ученики старших классов помогают младшим школьникам делать домашние задания, объясняют им сложные темы.

Родители учеников тоже вечером смогут прийти в такую школу нового типа, заняться спортом, сходить в библиотеку, в тренажерный зал.

При таком подходе сельская школа может стать единым фундаментом для сборки национальных проектов «Демография», «Образование» и «Развитие сельских территорий», потому что сейчас все средства сосредоточены в разных министерствах и ведомствах, выделяются по разным программам.

– В своей статье Елена Владимировна Шмелева также говорила и о развитии высшего образования, и о подготовке молодых специалистов для определенных отраслей экономики. Увеличится ли число бюджетных мест в вузах региона в этом году? И как предприятия региона взаимодействуют с образовательными организациями по подготовке кадров?

— В своем Послании Президент РФ обозначил, что уже с 2021 года увеличится число бюджетных мест в вузах регионов, которые нуждаются в молодых, перспективных кадрах. Это крайне важное решение для сохранения специалистов на местах.

В Министерство науки и высшего образования РФ мы направили предложения по увеличению цифр приема в наши вузы на 2020/2021 учебный год. Дополнительно нам выделят 666 мест.

Отмечу, что в Кировской области уже несколько лет действует практика заключения четырехстороннего соглашения. Студенты могут получать стипендию за счет областного бюджета при очном обучении в государственном вузе, колледже или техникуме. Для этого студент должен подписать соглашение с будущим работодателем, образовательной организацией и Центром помощи в трудоустройстве обучающихся.

Студенты, которые получают стипендию правительства Кировской области, после окончания учебы будут работать по специальности на предприятиях региона не менее трёх лет.

В свою очередь, четырехстороннее соглашение гарантирует трудоустройство после окончания обучения по специальности, а также дает возможность пройти производственную практику на будущем рабочем месте.

– Президент Владимир Путин неоднократно говорил о необходимости создавать в регионах условия для развития талантов детей. Елена Владимировна Шмелева в своей статье также говорит о важности этой работы и уделяет особое внимание вопросам дополнительного образования. Как сегодня в регионе решаются эти задачи?

— Никто не знает, где родится будущий Ломоносов, поэтому сегодня наша первоочередная задача сделать так, чтобы каждый ребенок, и в селе, и в городе, получал качественные знания, имел возможность развивать свои способности и таланты.

Важным событием для всей области станет создание в Кирове многопрофильного центра для одаренных детей по примеру «Сириуса» в Сочи. Он поможет развивать не только технические навыки детей, но и их наклонности в сфере естественных наук и искусства. Здесь же педагоги из районов смогут пройти профессиональную подготовку. Строительство этого центра мы планируем начать уже в 2021 году.

Важное значение в развитии способностей школьников сегодня приобретает дополнительное образование. На базе опорных школ в районах Кировской области мы уже открыли 42 центра дополнительного образования детей «Точка роста», где школьники на самом современном оборудовании изучают «Технологию», «Информатику», «ОБЖ», а также занимаются в разных кружках.

Также для развития способностей одаренных детей мы открыли четыре «Кванториума» в Кирове, Кирово-Чепецке, Омутнинске. Дети занимаются робототехникой, осваивают нанотехнологии, основы промышленного дизайна, энергетики.

Для того, чтобы качественное образование стало более доступным для талантливых сельских школьников, мы создали сеть опорных школ. В каждой опорной школе работают профильные классы, которые помогают ребенку сделать выбор будущей профессии. Обучение идет по нескольким направлениям: инженерному, педагогическому, аграрному, медицинскому, правовому экономическому, кадетскому, гуманитарному, лесопромышленному.

Отмечу, что в этом году Кировская область заняла 7 место по количеству ребят – призеров и победителей Всероссийской олимпиады школьников. Это отличный результат! Кировские ребята – очень талантливые и умные, и мы будем делать все, чтобы поощрять их и способствовать их успехам.

– Говоря о равнодоступном и качественном образовании всех детей, нельзя не затронуть проблему состояния зданий сельских школ. Многие из них не видели ремонтов уже много лет.

— Чтобы решить эту задачу, мы планируем реализовать масштабную программу по капитальному ремонту школ по всей области. Рассчитываем привлечь для этого и существенное федеральное финансирование.

Также мы планируем внести в доклад предложение по синхронизации ремонтных работ в школах с закупкой нового оборудования.

– Безусловно, для полноценного развития ребенка необходимо увеличивать количество мест в детских садах и школах. Что в Кировской области делается в этом направлении?

— В 2015-2016 годах в регионе был пик рождаемости, в результате – уже через 2-3 года мы столкнулись с нехваткой мест в детских садах. Начали срочно решать проблему и добились хороших результатов. Только за три года в регионе построили 24 детских сада, 10 – в районах области и 14 — в Кирове. Это рекордные темпы за последние 30 лет.

Что касается мест в школах, то за последние годы построены 3 новые школы. Мы ставим перед собой амбициозную задачу – открывать каждый год по одной школе. И на данный момент эту задачу нам удается решать.

Важно, что в своем послании Президент России озвучил, что до 2024 года будет построено 1300 новых школ. Со стороны Кировской области заявка на строительство 6 школ направлена в Министерство просвещения РФ и уже одобрена.

– Качественное образование – это прежде всего высококвалифицированные педагоги. На заседаниях комиссии Госсовета неоднократно рассматривался вопрос подготовки кадров для школ. Как планируете привлекать педагогов в профессию?

— Проблема дефицита кадров накапливалась годами и сегодня нам нужно сделать большое количество маленьких шагов: школа должна быть красивой, рабочее место учителя удобным, зарплата достойной, у педагогов должна быть возможность повышать свою квалификацию.

Надо, чтобы в профессию приходили люди заинтересованные, а подготовка педагогических кадров велась в профильных вузах. У нас за последние годы 69 педагогических вузов прекратили свое существование. Так, например, в Кировской области педагогический вуз влился в Вятский опорный университет. Мы планируем его возродить. Это позволит повысить престиж педагогической профессии, даст возможность молодым специалистом получить качественное профильное образование. Мы уже начали работу в этом направлении.

Также достаточно хорошо себя зарекомендовала федеральная программа «Земский учитель». Участниками программы могут стать учителя в возрасте до 55 лет, переехавшие на работу в сельскую местность либо малые города в Кировской области. Педагогам предоставляется единовременная выплата в размере 1 млн рублей. При этом в районной школе учитель – участник программы, должен отработать 5 лет. Так, например, по итогам 2020 года благодаря этой программе, в школы Кировской области удалось привлечь 10 учителей.

– Результатом этой работы должно стать повышение престижа профессии?

— Я убежден, что будущее нашей страны за двумя сферами – здравоохранением и образованием. Потому что каждый из нас хочет видеть будущее поколение здоровым и умным.

Очень важно, чтобы в обществе на смену понятию «образовательная услуга» пришло уважительное отношение к учителю, как к наставнику и источнику необходимых для жизни знаний. В современном мире произошла подмена понятий: например, блогер сегодня звучит гордо, это популярные люди, у них миллионы подписчиков, к их мнению прислушиваются и на них равняется молодежь. А на самом деле по-настоящему гордо звучит фраза: «Я работаю в школе».