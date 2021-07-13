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Игорь Васильев на заводе «Лепсе» обсудил волнующие рабочих вопросы

Тамара Полыхаева Выбор редакции, Власть, Главное, Новости

Сегодня, 13 июля, состоялся рабочий визит губернатора Кировской области Игоря Васильева на завод «Лепсе». Глава региона встретился с сотрудниками предприятия.

Во время встречи обсуждались темы диверсификации промышленности, роста цен на чёрные и цветные металлы, перспективы дорожного строительства и проблемы вредных выбросов.

Игорь Васильев на заводе «Лепсе» обсудил волнующие рабочих вопросы

Также поговорили о профилактических мерах в период пандемии.

Помимо встречи с рабочими завода, глава региона Игорь Васильев и и.о. министра промышленности, предпринимательства и торговли Владимир Сысолятин познакомились с работой информационно-выставочного центра «Лепсе» и механообрабатывающее производство.

Игорь Васильев на заводе «Лепсе» обсудил волнующие рабочих вопросы

Фото: Александр Папырин

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Тамара Полыхаева