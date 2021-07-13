Игорь Васильев на заводе «Лепсе» обсудил волнующие рабочих вопросы

Сегодня, 13 июля, состоялся рабочий визит губернатора Кировской области Игоря Васильева на завод «Лепсе». Глава региона встретился с сотрудниками предприятия.

Во время встречи обсуждались темы диверсификации промышленности, роста цен на чёрные и цветные металлы, перспективы дорожного строительства и проблемы вредных выбросов.

Также поговорили о профилактических мерах в период пандемии.

Помимо встречи с рабочими завода, глава региона Игорь Васильев и и.о. министра промышленности, предпринимательства и торговли Владимир Сысолятин познакомились с работой информационно-выставочного центра «Лепсе» и механообрабатывающее производство.

Фото: Александр Папырин