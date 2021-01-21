Игорь Васильев наградил звезд вятского спорта

В Кирове в 22-й раз прошло награждение лучших спортсменов области, а также их тренеров. Награды звездам вятского спорта вручил губернатор Игорь Васильев.

Как отметил глава региона, для спортивной сферы области 2020 год стал непростым, как и для всей страны. Однако коронавирус не помешал активному развитию спорта в Кировской области. В регионе активно строились спортивные площадки, обновлялось оборудование в спортивных учреждениях, а спортсмены продолжали готовиться к новым стартам.

— Кировчане продолжали показывать результаты по всем видам спорта. Сегодняшняя церемония – подтверждение этому. Благодарю всех за преданность делу и силу духа. Уверен, что этот год даст вам еще больше возможностей для самореализации, — сказал Игорь Васильев, пожелав собравшимся новых побед.

Как добавила министр спорта области Анна Альминова, обладателями звания «Лучший спортсмен области» каждый год становятся самые упорные и перспективные представители спортивной сферы региона. Среди них – Марина Белозерцева (триатлон), Ксения Корзина (тяжелая атлетика), Анна Колупаева (бокс).

Анне Колупаевой – 18. За 5 лет она добилась невиданных высот в таком тяжелом виде спорта, как профессиональный бокс. В прошлом году Анна стала первой на международном турнире в Сербии. Сейчас девушка учится в полицейской академии. И там ей наверняка пригодится спортивная подготовка.

— В бокс я пришла не случайно. Мой отец – тоже боксер, он научил меня быть упорной в достижении своих целей. Это пригодится не только в спорте, но и в жизни, — говорит Анна.

Самой юной звездой вятского спорта стал ушуист Александр Черанев. Он выступает в возрастной группе 9-11 лет и уже имеет высокие результаты на российском уровне.

Как сообщает телеграм-канал «Кировская правда», в награждении также приняли участие врио председателя ОЗС Владимир Костин и глава городской администрации Дмитрий Осипов. Они также пожелали награжденным успехов, а когда те достигнут еще больших побед – не забывать про свою малую родину.

Ранее мы писали, что в Кировской области пройдет профессиональный турнир по ММА.