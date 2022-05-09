Игорь Васильев: Наш общий долг — не допустить искажения истории подвига наших отцов, дедов и прадедов

В Кировской области празднуют День Великой Победы. Парад на Театральной площади прошёл в очном формате. Напомним, два прошлых года действовали ограничительные меры из-за эпидемиологической обстановки.

Парад Победы на Театральной площади в Кирове начался около 10 часов. Жители города пришли с портретами своих героев.

Так, например, Анатолий Павлович Караваев принёс портрет отца, пропавшего на фронте под Москвой в 1941-м. Мальчику тогда был всего один год.

Родные лейтенанта Ивана Даровских также рады тому, что праздник вновь проходит в очном формате.

С 77-летней годовщиной Победы в Великой Отечественной войне жителей Кировской области поздравил глава региона Игорь Васильев.

— Нет ни одной семьи, в которой бы не хранили память о родных, сражавшихся за свободу своей Родины. И сегодня наш общий долг — не допустить искажения истории подвига наших отцов, дедов и прадедов, — подчеркнул глава региона. — Наши ветераны — главные герои Дня Победы! Вы — наша гордость, пример патриотизма для будущих поколений. От всей души желаю вам крепкого здоровья, долголетия и бодрости духа. Пусть вас всегда окружают любовь и забота близких, — обратился к ветеранам Игорь Васильев.

К поздравлениям присоединился председатель правительства Кировской области Александр Чурин.

— Благодаря великому подвигу наших дедов и прадедов, их стойкости и самоотверженности мы живем в свободной и независимой стране, имея возможность мирно жить и трудиться. И наш долг — вечно помнить и чтить тех, кто до последнего вздоха сражался в бою, защищая нашу родину, ежедневно трудился под лозунгом «Все для фронта — все для Победы», — сказал Александр Анатольевич.

От Театральной площади участники парада прошли по улице Московской к памятнику воинам-кировчанам, погибшим в годы Великой Отечественной, и возложили цветы к Вечному огню.

Участники Парада прошли по Театральной площади, затем по улице Московской к Вечному огню, где состоялось торжественное возложение цветов.