Игорь Васильев – о престиже профессии учителя, ЕГЭ и дистанционном образовании

Какие задачи стоят сегодня перед сферой образования, как поднять престиж профессии педагога и останется ли с нами ЕГЭ… Об этом и о многом другом рассказал в интервью федеральному агентству «Интерфакс» губернатор Кировской области и руководитель комиссии Госсовета РФ по образованию Игорь Васильев.

О работе в Госсовете

Разговор начался с обсуждения доклада, который подготовила комиссия Госсовета по образованию. Доклад будет представлен Президенту РФ Владимиру Путину и охватит все сферы общего образования в РФ: вопросы подготовки кадров для реального сектора экономики, обновление материально-технической базы учебных учреждений, цифровизацию образовательного пространства, повышение компетенции педагогов, ликвидацию дефицита кадров… Иными словами, это – все то, над чем вот уже 2,5 года работала комиссия по образованию.

От проблем – к достижениям

За этот период удалось сделать очень и очень многое. В частности, перевести ряд моментов из числа проблемных в разряд лучших практик. В качестве примера можно привести организацию бесплатного горячего питания для учеников 1-4-х классов в школах Кировской области.

— Была проделана большая работа, появилась необходимая инфраструктура, финансирование выделено и доводится вовремя до регионов, дети получают здоровое питание.

Еще один момент – возможность направлять средства от реструктуризации бюджета на капитальный ремонт объектов образовательной инфраструктуры. Это особенно актуально в тех районах, где нет возможности изыскивать земельные участки для строительства новых школ.

Предметом обсуждения по-прежнему остается строительство новых школ. В последнее десятилетие численность школьников начала расти. Демографический пик придется на 2024-2025 годы, а значит, строить школы нужно уже сегодня.

— Это решение требует с одной стороны денег, с другой — новых подходов. Я как губернатор и как руководитель рабочей группы Госсовета поддерживаю строительство школ полного дня.

Школы полного дня – это образовательные учреждения нового типа, которые должны быть не просто школами, но учебно-культурно-просветительскими центрами. И это не знакомая старшему поколению «продленка», а современные классы, но и спортзал, и бассейн, и библиотека с новыми книгами… Это волонтеры-старшеклассники, которые помогают младшим школьникам делать уроки. В такой школе дети захотят учиться.

Найдут себе здесь занятие и родители. Для них в вечернее время будут открыты спортзалы, концертные площадки, библиотеки. Это совершенно иной подход к организации школьной жизни, при использовании которого школа станет единым фундаментом для сборки средств нацпроектов «Демография», «Образование» и «Развитие сельских территорий». Сейчас финансирование данных проектов ведется по разным программам.

— Задача регионов — чтобы инфраструктура соответствовала времени, работали программы по привлечению молодых специалистов, в том числе в малые города, и чтобы ребята, которые хорошо учатся, видели вокруг себя условия жизни, от которых не захочется бежать в другие города. Нельзя заставить их остаться, но можно создать условия.

Про подготовку кадров и престиж профессии учителя

Еще одно важное направление – подготовка педагогических кадров. Чего хотят сами педагоги?..

— …того же, чего хотим мы все: работы, заработной платы, достойного отношения в обществе. Одна из наших задач – повышение престижа педагогической профессии.

Учителя должны иметь возможности для профессионального роста и достойную зарплату. Об этом говорилось (и будет еще говориться) на Госсовете. Еще один тонкий момент – вопрос престижности профессии учителя. Как сделать, чтобы об этой профессии вновь заговорили с гордостью?

— В современном мире произошла подмена понятий. Тиктокер, блогер – популярные люди, у них миллионы подписчиков, почему-то это предмет гордости. Юрист, банкир говорят о своей работе с гордостью. А на самом деле гордо должна звучать фраза: «Я работаю в школе».

Чтобы изменить ситуацию, нужна большая – и системная – работа. В первую очередь, это пересмотр отношения к образованию, которое должно быть не «образовательной услугой», а воспитанием. Быть воспитателями могут лишь те, к кому существует высочайшее доверие общества, и это учителя. Таковой должна быть позиция государства.

Установлению доверия предшествует много маленьких шагов. Это строительство современных школ с комфортными рабочими местами, достойная плату за труд и возможность непрерывно повышать свой профессиональный уровень.

— Надо, чтобы в профессию приходили люди заинтересованные, а подготовка педагогических кадров велась в профильных вузах. Необходимо восстановление отрасли, потому что у нас за последние годы 69 педагогических вузов прекратили существование… Педагогические кадры стареют, стало очень много учителей предпенсионного возраста. И очередь в сельских малокомплектных школах на преподавание физики не стоит. Это все тоже обсуждает комиссия Госсовета.

Среднее образование восстанавливается

В рамках комиссии Госсовета по образованию созданы рабочие группы по направлениям «Воспитание» и «Среднее профессиональное образование». Отдельное место отведено в докладе и дошкольному образованию.

Среднее образование не для тех, кто не хочет или не может учиться в старших классах школ. Если человек принимает решение получить рабочую профессию, качество его знаний должно быть таким же, как в общеобразовательной школе, подчеркнул Игорь Васильев. И он должен иметь возможность учиться дальше «на равных» с окончившими среднюю школу, если пожелает.

— Если человек, получивший уважаемую профессию сварщика, которая приносит ему гарантированный доход, захочет учиться дальше на инженера, у него должны быть равные возможности. И мы обсуждаем, как это сделать.

Система СПО, весьма мудро устроенная в советские годы, сегодня восстанавливается. Ее главная задача – обеспечить максимальное приближение профессиональных образовательных организаций к реальному сектору экономики. И это требует хорошей материальной базы. По словам Игоря Васильева, на ее обновление предусмотрено 30 миллиарда рублей до 2024 года. Деньги будут выделены в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы».

— Правительство разрабатывает так называемую фронтальную стратегию, один из вопросов которой – как увязать с профобразованием промышленные предприятия по всей стране. Одна из задач: стимулирование крупных предприятий к финансированию базы СПО, разные модели обсуждаются. Один из вариантов – чтобы предприятия могли размещать заказы. Если мы вкладываем деньги в профобразование и ставим для обучения хорошее оборудование, то, что сейчас производится в цехах, могло бы делаться на учебном производстве. Да, возникает вопрос качества. Но ведь и учить надо так, чтобы по окончании выпускника сразу можно было взять на работу.

По предложению комиссии о образованию в отдельных регионах может быть запущен пилотный проект по формированию цифровой платформы прогнозирования конъюнктуры рынка труда. К платформе смогут подключиться все работодатели.

Вузы станут прикладными

Обсуждаются и перемены в системе высшего образования. Так, кировский губернатор внес предложение ввести так называемый прикладной бакалавриат – аналог втузов, высших технических учебных заведений при предприятиях.

-…когда люди могли, работая, одновременно получать образование.

Про отмену ЕГЭ…

По словам Игоря Васильева, ЕГЭ – одна из моделей оценки знаний, по сути, заменившая «старые» вступительные экзамены. У ЕГЭ есть ряд плюсов. Среди них – отсутствие коррупционной составляющей и «фактора родителей», когда поступление в вуз превращается в соревнование по родительским возможностям.

Есть и минусы: длительная подготовка, натаскивание учеников на результат теста. Но в целом ничего плохого в ЕГЭ нет, считает глава Кировской области.

…и дистанционное образование

Дистанционное образование должно развиваться, сказал Игорь Васильев. Как нельзя лучше это показала пандемия. И Кировская область оказалась готова к локдауну благодаря тому, что в нашем регионе «дистанционка» успешно функционирует еще с 2009 года.

— Всегда же есть дети, которые в силу разных причин не могут выйти из дома. Есть села отдаленные, в которых нет качественного преподавателя физики, химии. В регионе был такой руководитель образования – Анатолий Михайлович Чурин, ему пришла в голову эта идея «дистанционки», и он ее реализовал. И неожиданно наше региональное образование оказалось готово к локдауну, потому что у нас преподаватели и до этого снимали хорошие ролики, виртуальные уроки.

Конечно, дистанционное образование не заменит очного обучения. Но оно стало серьезным и важным инструментом, дающим доступ к лучшим образовательным кадрам.

— Но, повторю, это никогда не заменит живого общения. Знаю это по себе: у меня есть подшефный класс. Всем губернаторам советую, так и напишите, завести себе подшефный класс.

О шефстве над школьниками

За 3 года в Кировской области было построено 3 школы и 24 детских садика. Такого в истории области еще не было.

-.Открывая одну из школ, я подумал, что надо к празднику не тетрадки купить, как мне предложили, а приезжать к ребятам раз в месяц и водить их в музей, цирк, зоопарк, космический центр, — рассказал Игорь Васильев.

В 2021/2022 учебном году «воспитанники» кировского губернатора пойдут в 4-й класс. За это время ребята очень изменились.

— В первом классе они отвлекались на экскурсиях, играли, а теперь стали такие… осознанные. Недавно ходили с ними на выставку про Александра Невского, так они все подготовились, прочитали, кто это такой, как связан с городом. Они ждут этих встреч! И я сам жду. И готовлюсь.

Ведь шефство не в том, чтобы всем купить по тетрадке или авторучке. С этим справятся родители детей. Оно в том, чтобы обеспечить ребятам хорошую образовательную программу помимо школы, понять, как живет школа на самом деле.

— В последнем смысле я бы советовал всем взять по подшефному классу.

Про оценку педагогического труда

Главный критерий, по которому можно оценить работу педагога, — это успехи его учеников, говорит Игорь Васильев. Конечно, не все выпускники поступают в вузы и получают Нобелевские премии, но и рабочие нужны стране не меньше, чем ученые. И это «очень тонкая история».

— Необходим некий интегральный критерий. Существуют квалификационные экзамены для учителей, есть соответствующие требования, но самая главная оценка, та, которую, наверное, жизнь выставляет, – оценка поиска и развития талантов. Тут и участие учеников в олимпиадах, их победы и многое другое. Это очень тонкая такая история: успешность детей, успешность школы, преодоление неуспешности.

О безопасности школьников

После трагедии в казанской гимназии вопрос безопасности детей вновь вышел на передний план. Обсуждали его и на комиссиях Госсовета. Мнения по этому поводу разные.

— Есть необходимость пересмотра правил обращения с оружием, необходимость более серьезного технического оснащения: видеонаблюдение, тревожные кнопки.. Но самое главное это все-таки обратная связь и неравнодушие людей.

Перед тем как устроить расстрел в школе, 19-летний Ильназ Галявиев писал о своих намерениях в соцсетях, открыто шел по городу с оружием, разговаривал с людьми. Но никто не среагировал и не смог предвидеть, что произойдет страшное… Поэтому меры безопасности должны быть прежде всего профилактическими: мониторинг социальных сетей, наблюдение и профилактика и в первую очередь – солидарность общества по отношению к подобным явлениям.

— Человека можно предупредить, свернуть с опасного пути. Это ни в коем случае не «стукачество», это именно неравнодушное отношение. Профилактические мероприятия, грамотные специалисты-психологи, возможно, цифровая платформа психологической помощи в школах – вот это очень важно.

О планах и новшествах

Образование не та сфера, где нужны революционные изменения, полагает Игорь Васильев. Но перемены все же будут.

— В первую очередь мы будем много строить: 1300 школ в ближайшие 3 года появится.

Строительство новых школ будет вестись с применением инструмента государственно-частного партнерства. В нем будут участвовать ВЭБ, Сбербанк, ГК «Просвещение». Механизм взаимодействия уже проработан. Первая школа по ГЧП строится в Нижнем Новгороде. В конце лета – начале осени в ней пройдет очередное заседание комиссии Госсовета по образованию.

В Кировской области в планах строительство еще 3 школ на 4 тысячи мест суммарно. А также создание лицейского центра – образовательного городка, который расположится на территории бывшего вертолетного училища. Сюда переедут все лицеи и гимназии города, и их ученики смогут воспользоваться объединенной инфраструктурой – стадионом, бассейном, спортзалом, кинотеатром…

В этом году начнется и строительство центра по развитию талантов. А в райцентрах с градообразующими предприятиями появятся школы полного дня. По планам, это произойдет уже в 2022 году.

— Кировская область всегда была сильна образованием. Мы – один из регионов, которые все школы подняли на областной уровень, это не муниципальные школы, а наши, областные, мы их финансируем хорошо… В Кирове четыре полноценных вуза – Вятский университет, агротехнологический университет, медицинский университет, филиал Московской юридической академии, почти 50 тысяч студентов на 500 тысяч жителей. Создан научно-образовательный центр мирового уровня «Биополис». Город достоин считаться наукоградом.

И о современной системе управления образованием