Игорь Васильев – об итогах ПМЭФ, восстановлении экономики и новых инвестпроектах

На этой неделе губернатор Игорь Васильев принял участие в Петербургском международном экономическом форуме – 2021 (ПМЭФ). По итогам мероприятия глава Кировской области дал федеральным СМИ большое интервью, в котором рассказал об итогах форума и о восстановлении экономики региона.

Об итогах международного экономического форума

– В рамках ПМЭФ-2021 мы встретились с крупнейшей в России группой компаний в сфере солнечной энергетики «Хевел». Компания выиграла конкурсный отбор проектов строительства генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, и планирует реализовать инвестиционный проект в Кировской области – строительство сетевой солнечной электростанции в Кильмези мощностью 10 МВт. Проект планируется к реализации с 2022 по 2023 годы. Объем инвестиций – порядка 1,27 млрд. рублей.

На форуме Кировская область подписала с группой компаний «Хевел» соглашение о реализации проекта на территории региона и сотрудничестве в сфере солнечной энергетики.

Еще один значимый момент – подписание соглашения с руководством Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество). Для нас это поддержка и развития новых международных контактов в научно-технической, образовательной, культурной, экономической областях.

Об инвестициях

Одной из основных тем, обсуждавшихся в рамках ПМЭФ, стал вопрос привлечения инвестиций в регионы. Как подчеркнул Игорь Васильев, в текущем году Кировская область рассчитывает на рост инвестиционных вложений, а в ближайшие 2 года в регионе планируется реализовать ряд крупных инвестпроектов.

— За 5 лет (с 2016 по 2020 годы) по полному кругу предприятий вложено более 300 млрд рублей инвестиций в основной капитал. В 2019 году объем инвестиций в экономику Кировской области превысил 70 млрд рублей, тогда как долгое время регион не мог преодолеть отметку в 60 млрд. Хороший результат регион продемонстрировал и в сложный 2020 год. Объем инвестиций превысил 66 млрд рублей.

Планируемый объем инвестиций в 2021 году – порядка 70 млрд руб. Это станет возможным благодаря проводимой комплексной работе по ряду направлений. Одно из них – поддержка отраслей, имеющих наибольшие перспективы развития. Для этого формируем и развиваем кластеры. Уже созданы и успешно работают: биофармацевтический кластер, промышленный кластер биотехнологий, кластер информационных технологий, туристско-рекреационный кластер.

Продолжается развитие созданного в 2019 году биотехнологического и иммунобиологического НОЦ мирового уровня «Биополис». Также мы готовим заявку на создание особой экономической зоны биотехнологической направленности на территории Оричевского района и повышаем качество деловой среды путем предоставления частным инвесторам преференций по налогам и льготного финансирования проектов.

В инвестиционных целях мы привлекаем и федеральные средства, в том числе в рамках взаимодействия с федеральными и региональными институтами развития.

Между Кировской областью и Фондом развития моногородов подписано 3 соглашения о софинансировании расходов на строительство и реконструкцию объектов инфраструктуры, необходимых для реализации инвестпроектов в моногородах. Нам удалось привлечь порядка полумиллиарда рублей из средств Фонда, на которые были созданы объекты коммунальной и транспортной инфраструктуры, реализуются инвестпроекты в сферах сельского хозяйства, производства химических веществ, металлообработки, деревообработки, продуктов Это позволило создать более 800 новых рабочих мест и вложить 1,7 млрд рублей инвестиций.

В Кировской области создаются территории с особыми режимами хозяйствования. Уже работают 2 ТОСЭРа: в Вятских Полянах (с 2017 года) и в Белой Холунице (с 2019 года). Сегодня статусом резидента обладают 5 предприятий ТОСЭР «Вятские Поляны» и 2 предприятия ТОСЭР «Белая Холуница», которые создали более 800 новых рабочих мест и вложили порядка 250 млн рублей инвестиций. В бюджет Кировской области уже поступило более 120 млн рублей.

Совместно с бизнес-сообществом был разработан план инвестиционного развития области. Он включает в себя совершенствование инвестиционного законодательства, решение инфраструктурных проблем, развитие кооперации, расширение инструментов финансирования, развития кадрового потенциала.

Мероприятия плана уже реализуются. Так, в конце 2020 года принят закон Кировской области о применении на территории области инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций. Также принят закон, согласно которому упрощается процедура получения преференций по налогу на имущество.

Сейчас на территории области реализуется свыше 300 инвестпроектов. Они касаются не только развития частного бизнеса, но и таких социально значимых сфер, как транспорт, ЖКХ, образование, здравоохранение, культура и спорт. В 2021 году запланировано увеличение объема инвестиций в производство по отношению к 2020 году на 35%.

На территории области предприятиями обрабатывающих производств реализуется 39 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций более 21 млрд рублей. Сроки реализации проектов – от двух до пяти лет. По итогам внедрения инвестпроектов предполагается создать 1230 новых рабочих мест.

Наиболее крупные инвестиционные проекты реализуются компанией «УралХим», заводом «Красный якорь», «Киров Тайр», «АВВА РУС» и «Нанолек».

В 2020 году в области завершен проект по строительству козоводческой фермы с содержанием 2300 коз в СПК «Красное Знамя» Куменского района, в который вложено 165 млн. рублей. На 1 января 2021 поголовье животных составило 1784 голов. В 2020 году произведено 340 тонн козьего молока, которое отправляется на переработку: питьевое молоко, масло, сыры разных сортов.

Также реализуется инвестпроект по строительству козоводческой фермы на 6800 голов в ООО «Октябрьское»Свечинского района с последующей доработкой проекта до 8000 голов коз. В первоначальном проекте инвестиции составят около 1,8 млрд рублей, при доработке проекта затраты на реализацию увеличатся до 3 млрд рублей.

Сегодня здесь содержат 516 голов коз зааненской и альпийской пород, завезенных из Австрии. В 2021 году будут построены козоводческие фермы с доильным залом и закуплены 2,3 тысячи голов племенного молодняка коз зааненской и альпийской пород.

В 2021 году введены в эксплуатацию объекты в агрофирме «Адышево» Оричевского района. Здесь появились молочно-товарная ферма и телятники.

До конца 2021 года еще пять сельхозорганизаций планируют завершить строительство ферм для содержания КРС. В общей сложности будет введено в эксплуатацию около 3000 скотомест для коров.

О снижении долговой нагрузки на регион

Кировская область вошла в число регионов, которым удается не наращивать госдолг, тем самым снижая долговую нагрузку.

— В 2016 году объём госдолга области составлял более 26 млрд рублей – почти 95% объёма собственных доходов региона. За период с 2017 по 2020 год объём госдолга удалось снизить на 1,9 млрд рублей, а уровень долговой нагрузки на 22,1%. Сегодня госдолг Кировской области – 24,3 млрд рублей.

Для этого была проведена большая работа по сокращению числа коммерческих заимствований и замене их более дешевыми бюджетными. В настоящее время Кировская область участвует в программе реструктуризации федеральных бюджетных кредитов, рассчитанной до 2029 года.

В 2020 году благодаря поддержке федерального центра 3 млрд рублей коммерческих кредитов были замещены бюджетными. В 2021 году этот кредит будет реструктурирован до 2029 года.

В структуре долговых обязательств доля бюджетных дешевых кредитов (под 0,1% годовых) составляет 74%.

Несмотря на сложности прошлого года, нам удалось не нарастить госдолг, что позволило региону улучшить свои позиции в рейтинге регионов РФ по уровню долговой нагрузки на 6 пунктов.

Кировская область крайне заинтересована в получении федеральных инфраструктурных кредитов. Для нас важно, что эти кредиты будут долгосрочными (до 15 лет) и недорогими (под 3% годовых). Сейчас мы ждем принятия на федеральном уровне порядка и условии их предоставления, а пока начали работу по определению проектов, которые позволят получить максимальный эффект от их реализации, в том числе привлечь инвестиции, создать новые рабочие места, увеличить поступления налогов.

Про образование

В настоящее время в России разрабатывается единый механизм записи в школы, детские сады и учреждения дополнительного образования. Между тем, в Кировской области уже есть достойная предтеча нового ресурса – сервис «Иду в детский сад».

— Это пример использования технологий для автоматизации процессов оценки потребности в количестве мест в детских садах, формирования объективной отчетности. В 2019 году сервис вошел в топ-5 лучших практик регионального управления по версии экспертного института социальных исследований. Услуга «Зачисление в образовательное учреждение» в Кировской области переведена в электронный вид, выведена на портал госуслуг в 2018 году. Сейчас подать заявление на зачисление в детский сад или в школу можно с помощью портала госуслуг.

Еще один важный вопрос из системы образования – безопасность школьников. Эта тема обсуждалась на комиссии Госсовета по направлению «Образование», которую возглавляет Игорь Васильев. По мнению кировского губернатора, вопрос безопасности нужно рассматривать в комплексе.

— Безопасность должна быть комплексной, нельзя уделять внимание только организации охраны, и упускать выявление школьников с эмоциональными и поведенческими проблемами, и индивидуальную работу с ними. Обеспечение безопасности в школе требует межведомственного взаимодействия, в том числе со специалистами Росгвардии, полиции, МЧС и др.

Важно оперативно реагировать на все вызывающие сомнения ситуации, использовать все возможные воспитательные ресурсы: семью, службы школьной медиации, допобразование, детские общественные организации, волонтерские сообщества.

Услугами спецорганизаций для антитеррористической безопасности уже пользуются крупные школы г. Кирова и г. Вятские Поляны. В рамках межведомственного взаимодействия в дополнение к уже имеющимся мерам мы рассматриваем организацию дежурства Росгвардии в утренние часы у школ.

На обеспечение антитеррористической защищенности школ ежегодно выделяются средства из областного бюджета. Кроме того, проверки состояния антитеррористической защищенности проводятся подразделениями Росгвардии. По итогам проверок школам выдаются предписания на устранение нарушений.

С 2020 года на базе Центра дистанционного образования детей создана областная служба психолого-педагогической помощи с 7 центрами поддержки в каждом образовательном округе. Сейчас центры охватывают 93 школы.

В школах региона работает 180 психологов. В каждой школе проводится информационная работа с учениками и родителями о том, куда они могут обратиться для получения квалифицированной помощи: к школьному психологу, социальному педагогу, в региональные психолого-педагогические службы, на «телефон доверия».

Для обучения детей конструктивным способам решения конфликтов в Кировской области действует сеть школьных служб примирения (медиации). Сейчас в школах работает 227 служб примирения, общее количество участников программ – 11426 человек.

О строительстве новых школ

В стране остро стоит вопрос ввода новых школьных мест, строительства и капитального ремонта школ. Решением проблемы может стать государственно-частное партнерство, подчеркнул Игорь Васильев.

— Механизм ГЧП при строительстве объектов образования уже используется в ряде регионов и действительно может стать одним из вариантов привлечения средств. Мы пока только изучаем этот механизм и опыт.

В тоже время нам удалось проработать другой механизм – источником субсидирования строительства социальных объектов могут стать средства, высвобождаемые от реструктуризации бюджетных кредитов регионов.

И такое решение уже принято – в Кировской области благодаря этой возможности капитально отремонтировано здание бывшего техникума и 1 сентября там откроется второй корпус соседней школы на 375 мест. И также на эти средства в 2021 году началось строительство новой школы на 300 мест в городе Кирове.

Мест в вузах станет больше

— Комиссия по направлению «Образование» выступает за увеличение контрольных цифр приема для педагогических специальностей. Ведущие вузы Кировской области – федеральные образовательные организации. Контрольные цифры приема по программам высшего образования в федеральные вузы устанавливаются Министерством науки и высшего образования РФ.

В рамках исполнения поручения Президента, данного в ходе совещания по ситуации в системе высшего образования в условиях распространения коронавирусной инфекции, в адрес министра науки и высшего образования РФ мы направили предложения по увеличению общих объемов контрольных цифр приема за счет ассигнований федерального бюджета на 2020/2021 учебный год. Предложения основаны на потребности экономики области в квалифицированных кадрах с высшим образованием и включали дополнительно 666 мест.

Предложения по корректировке проекта контрольных цифр приема на обучение по программам высшего образования на 2021/2022 учебный год включали дополнительно 1526 мест. Предложения касались группы специальностей и направлений подготовки «Образование и педагогические науки», «Физкультура и спорт», «Клиническая медицина», «Наука о земле».

О повышении производительности труда

— 11 предприятий Кировской области принимают участие в реализации нацпроекта «Производительность труда». Среди них – заводы «АВИТЕК», «ЛЕПСЕ», «Маяк», «Электропривод», «Ново-Вятка», предприятие «Лестехснаб плюс», «Мясокомбинат «Дороничи», Агрофирма «Немский», Агрофирма «Новый путь», колхоз «Путь Ленина», колхоз «Красное Знамя». По итогам 2020 года 54 сотрудника этих предприятий обучились инструментам повышения производительности труда.

В 2024 году под руководством Регионального центра компетенций в проект планируем вовлечь 24 предприятия. Инструментам повышения производительности труда под региональным управлением обучат 256 человек. Под управлением Федерального центра компетенций в национальный проект вовлекут 6 предприятий, 114 человек пройдут обучение.

К 2024 году 454 сотрудника предприятий пройдут обучение инструментам повышения производительности труда.

О строительстве мусороперерабатывающего завода

— До 2024 года на территории области планируется создать комплексный объект обработки, утилизации и размещения ТКО на территории Кирово-Чепецкого района. Сейчас решаются предпроектные вопросы: уточняется земельный участок, выбираются технологические решения.

Примерная стоимость сортировочной станции в составе комплексного объекта составит 400 млн рублей, мощность объекта – 200 тысяч тонн ТКО в год.

В 2020 году в Кировской области запущен пилотный проект по внедрению системы раздельного сбора отходов. Цель проекта – проработать механизм внедрения раздельного накопления ТКО, оценить готовность жителей региона участвовать в раздельном сборе.

Планируемый охват населения раздельным сбором к 2024 году – 32%. К 2030 году – 100%. Планируется, что раздельный сбор ТКО позволит сократить объем полигонного захоронения в 2 раза.

В 2020 году между правительством и Федеральным экологическим оператором в 2020 году заключено соглашение о сотрудничестве. В рамках соглашения будет решен вопрос по ликвидации Кильмезского ядомогильника. В настоящее время предложения о включении ликвидации ядомогильника в нацпроект «Экология» направлены в Минприроды РФ. Ждем ответ.

Кильмезский ядомогильник числится в ЕГРН как безхозяйный объект и находится на землях лесного фонда, то есть в федеральной собственности. В рамках федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология» выделение субсидии из федерального бюджета возможно только при условии, что объект накопленного вреда и земельный участок, на котором расположен объект, находятся в областной или муниципальной собственности.

Порядок и механизм финансирования ликвидации объектов накопленного вреда для безхозяйных объектов и объектов, находящихся на землях лесного фонда сейчас отсутствует. Президент Владимир Путин поручил Минприроды России проработать этот вопрос.

Срок ликвидации наиболее опасных объектов накопленного вреда в рамках национального проекта «Экология» продлен до 2030 года. Поэтому повторную заявку мы направим после того, как вопрос по механизму финансирования подобных объектов будет решен на федеральном уровне.

Сейчас на объекте ведется ежегодный экологический мониторинг. Критических отклонений в окружающей среде рядом с объектом не выявлено.

Про вакцинацию

— С января 2021 года в Кировской области началось поэтапное возвращение медицинских организаций региона, задействованных в оказании помощи пациентам с COVID-19, к штатной работе.

На пике пандемии в регионе действовало 19 инфекционных госпиталей. Инфекционный коечный фонд был увеличен практически в 10 раз с 467 до 4 605 коек. При этом перепрофилирование коечного фонда проводилось с максимальным сохранением действующей лечебной сети, чтобы оказание медицинской помощи жителям области по другим профилям продолжалось. Сейчас в регионе коечный фонд по профилю «инфекционные» составляет 1 400 коек.

Несмотря на устойчивую тенденцию к стабилизации, ситуация с заболеваемостью все еще остаётся непростой. Поэтому сегодня важное значение имеет вакцинация от COVID-19, которой мы планируем охватить порядка 600 тысяч жителей региона.

В регион уже поступило порядка 200 тысяч доз вакцины. Первый компонент вакцины получили около 163,5 тысяч жителей области. Полный курс вакцинации прошли почти 130 тысяч человек.

Кировская область сохраняет высокий процент охвата вакцинацией людей старшего возраста – это порядка 60% от общего числа вакцинированных.

Мы обеспечиваем максимальную доступность вакцинации. На базе районных и городских поликлиник действуют 79 прививочных пунктов.

На вакцинацию можно записаться через портал «Госуслуги» и сервис «Электронная регистратура», по единому номеру «122». Также сформированы 39 мобильных медицинских бригад, которые проводят вакцинацию на предприятиях и в организациях.

В Кирове работают мобильные пункты вакцинации в популярных общественных местах, в том числе на площадях и в торговых центрах. Работает круглосуточный пункт вакцинации, на базе экстренного приемного покоя Кировской городской больницы №5.