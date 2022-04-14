Игорь Васильев обратился в прокуратуру с просьбой проверить законность новой дороги в Зубаревском лесу

На юго-западе Кирова, на особо охраняемой природной территории — в Зубаревском лесу — кто-то самовольно оборудовал грунтовую дорогу и сейчас по ней ездят многотонные фуры со стройматериалами. Как появилась «короткая» дорога к объектам строительства – обратился на заседании межведомственной комиссии по повышению устойчивости развития экономики Кировской области глава региона к застройщикам.

По словам главы администрации Дмитрия Осипова, разрешение на вырубку просеки и прокладку дороги в этом зелёном уголке никто не давал.

Губернатор Игорь Васильев потребовал ответа у представителей строительных компаний.

– Кто дорогу в Зубаревском лесу построил? Чьи машины там ездят? Как такое может быть? Несколько застройщиков региона ведет деятельность в этом районе. И все молчат. Попрошу прокуратуру разобраться по факту вырубки леса и законности строительства дороги, – отметил Игорь Васильев.

Кстати, появление КамАЗов со стройматериалами в Зубаревском лесу свидетельствует о том, что интерес к микрорайону у застройщиков есть. Здесь должна быть возведена школа. Однако пока администрация города безуспешно выставляет на торги контракты по её проектированию и строительству.