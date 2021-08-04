Игорь Васильев обсудил капремонт школ в Кировской области с министром просвещения РФ

4 августа кировский губернатор принял участие в совещании по теме капитального ремонта школ. Вместе с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым и секретарем Генсовета «Единой России» Андреем Турчаком.

Игорь Васильев присоединился к мероприятию из Лальска, где находился с рабочим визитом. Обсуждение велось по видеоконференцсвязи.

По словам Андрея Турчака, в России составлен реестр школ, требующих ремонта в первую очередь. Задача, которая стоит перед руководством регионов и Минпросвещения, — обеспечить финансирование данной программы на 2022-2024 годы. Это будет сделано при участии мониторинговых групп партии, которые будут на местах отслеживать все этапы процесса, начиная с подготовки документации и заканчивая приемкой работ.

Участники совещания также подчеркнули, что все школы будут приниматься только после оценки директора и родительского комитета.

Сегодня сельские школы являются центрами притяжения для населения. Они выполняют не только образовательные, но и социокультурные функции. В связи с этим на одно из первых мест выходит вопрос обеспечения безопасности учебных заведений. Чаще всего финансировать данное направление в достаточной степени не могут ни школа, ни муниципалитеты. Поэтому этот вопрос должен быть взят на особый контроль.

В ходе обсуждения Игорь Васильев обратил внимание на то, что сегодня развитию сферы образования уделяется огромное внимание на всех уровнях. Так, в Кировской области за последние 3 года построены 3 новые школы. Для региона это своеобразный рекорд.

Кировский губернатор также подчеркнул, что наряду со строительством новых образовательных учреждений важно обеспечить достойные условия для детей в уже действующих школах. Особенно это касается сельских школ – многие из них нуждаются в капитальном ремонте. И эту идею глава Кировской области продвигал уже давно в качестве председателя комиссии Госсовета по образованию и секретаря партии «Единая Россия».

Отвечая на вопрос о ремонте школ в Лузском районе, губернатор напомнил, что он, как председатель комиссии госсовета по образованию и секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» продвигал идею необходимости проведения капитального ремонта существующих школ.

И эта идея была поддержана. Есть соответствующие поручения президента Владимира Путина, в федеральном бюджете предусмотрено финансирование на масштабную программу капитального ремонта школ. В Кировской области уже определены школы, которые попадают в первую волну реализации программы. Эти школы находятся в основном в муниципалитетах. Во время селектора с Министерством просвещения РФ и исполкомом «Единой России» было принято решение, что в программу капитального ремонта школа дополнительно будет включена школа в поселке Лальск.

Также, по словам Игоря Васильева, в настоящее время обсуждается идея по синхронизации капремонтов в районных школах с обновлением материальной базы. Работа в этом направлении поможет привлечь в село молодых учителей.

— Огромный стимул для молодых педагогов — приходить на работу в обновленные школы на высококвалифицированные рабочие места, — сказал губернатор.

Напомним, что по итогам съезда «Единой России», который прошел 19 июня, Президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству и партии вместе с субъектами РФ разработать программу капремонта школ на 2022 – 2026 годы. В неё в первую очередь войдут сельские школы.