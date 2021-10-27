Игорь Васильев обсудил применение QR-кодов с омутнинскими предпринимателями

27 октября губернатор Кировской области встретился с представителями бизнес-сообщества Омутнинского района. Главной темой обсуждения стало применение новых ограничительных мер – QR-кодов.

QR-коды вакцинации начали действовать в Кировской области с 25 октября. С этого дня жителям области, не прошедшим вакцинацию или е переболевшим ковидом, закрыт вход в большинство развлекательных, досуговых и социальных объектов. Ранее в регионе была введена обязательная вакцинация для ряда категорий граждан.

Глава региона подчеркнул, что эпидемиологическая ситуация остается непростой. Медучреждения работают на пределе возможностей. В настоящее время в Кировской области одновременно болеют коронавирусом около 17 тысяч человек. Почти 200 из них находятся в реанимации.

Самой действенной мерой профилактики коронавируса является вакцинация. Как отметили представители омутнинского бизнеса, население прививается. Однако у многих жителей района возникают сомнения в прививках из-за потока фейковой информации в Сети.

На это губернатор ответил, что следует активнее вести разъяснительную работу на предмет формирования коллективного иммунитета. Невакцинированные люди не только болеют сами, но и распространяют инфекцию по своим близким и знакомым.

Глава Омутнинского района Александр Малков рассказал, что на сегодня в районе болеют коронавирусом более 600 человек. Среди них есть маленькие дети. Во избежание усложнения ситуации власти контролируют исполнение решений областного правительства и Роспотребнадзора о профилактике коронавируса, особенно в части вакцинации.

— В детсадах и школах педагоги работают с большим количеством детей, с их родителями. Поэтому прививаться необходимо, чтобы не подвергать опасности здоровье и жизнь окружающих, — сказал Александр Малков.

Представители бизнес-сообщества отмечают, что с пониманием встретили введение QR-кодов и строго соблюдают ограничения – ведь это в их же интересах.

— Мы здесь живем и работаем, и заинтересованы в том, чтобы распространение инфекции было остановлено, — рассказали омутнинские бизнесмены.

Ранее Игорь Васильев оценил ход реализации проекта «ЗАВОДной Омутнинск».