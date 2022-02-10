Игорь Васильев обсудил с депутатами поправки в бюджет Кировской области – 2022

Губернатор Игорь Васильев встретился с представителями политических партий и обсудил принятие изменений в бюджет Кировской области на 2022 год.

Глава региона сообщил, что по итогам исполнения бюджета-2021 остались неиспользованные средства в размере 2 млрд рублей. Они были получены в том числе за счет перевыполнения плана по собственным доходам. Данную сумму губернатор предложил направить на решение первоочередных задач.

Дороги и спорт

— Жители часто поднимают вопросы необходимости ремонта автомобильных дорог и повышения доступности занятий спортом. Считаю возможным в этом году предусмотреть дополнительно на ремонт дорог 1 миллиард рублей сверх прогнозируемого объема доходов областного дорожного фонда, а также начать поэтапное строительство объектов спорта на территории муниципальных образований, — озвучил пожелания жителей Игорь Васильев.

Участки многодетным семьям и газификация

Еще один момент, требующий дополнительного финансирования, — обеспечение многодетных семей земельными участками. Губернатор предложил рассмотреть вариант денежной компенсации взамен земли. Деньги можно будет направить на улучшение жилищных условий.

Также средства могут быть направлены на помощь малоимущим жителям в газификации их домовладений.

— Предлагаю в рамках поправок бюджета 2022 года предусмотреть средства на эти цели, — предложил Игорь Васильев депутатам ОЗС.

Что предложили представители партий

Члены фракции «Единая Россия» согласились с губернатором, отметив важность выделения средств на ремонт школ, детсадов и строительство спортивных объектов. Также для увеличения доходности бюджета депутаты предложили увеличить финансирование на ввод в оборот неиспользованных земель сельхозназначения.

Представители фракции ЛДПР предложили также заложить в бюджете средства на перекладку водопроводных сетей в районах области. Это позволит обеспечить жителей чистой питьевой водой. Также среди предложений партии были денежные поощрения для победителей олимпиад и повышение зарплаты обслуживающего персонала в школах и детсадах.

«Новые люди» традиционно подняли экологический вопрос, предложив увеличить средства на устранение несанкционированных мусорных свалок у садоводств и в лесах, а также на экопросвещение школьников.

Игорь Васильев подчеркнул, что все предложения будут рассмотрены и включены в план.

Ранее мы писали, что минфин обнародовал бюджет Кировской области для граждан на 2022-2024 годы.