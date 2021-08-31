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Игорь Васильев обсудил со спортивными экспертами приоритеты развития отрасли

Вадим Шабалин Новости, Власть, Главное, Спорт

31 августа состоялась дискуссионная площадка по вопросам развития массового спорта и спорта высших достижений в Кировской области.

В ней приняли участие представители федераций по различным видам спорта, тренеры, спортсмены и активные кировчане. По словам Игоря Васильева, основная задача дискуссионной площадки — рассмотреть вопросы развития физкультуры и спорта и наметить совместные планы для создания в регионе соответствующей инфраструктуры.

«Предлагаю взять за основу комплексный подход. Он будет включать только строительство больших спортивных объектов и подготовку спортсменов, а также даст возможность каждому жителю области заниматься спортом», — сказал губернатор.
 

Президент областной Федерации хоккея Кировской области Сергей Чурин рассказал, что эта игра очень популярна в регионе, но инфраструктура требует серьёзных вложений, и инвестиций только со стороны государства мало. Важно организовать работу с предпринимателями.

В регионе есть примеры государственно-частного партнерства. Опытом поделился глава Верхнекамского района Андрей Олин. За последние десять лет здесь построили, отремонтировали и реконструировали 35 спортивных объектов — при поддержке правительства области, депутатов Госдумы, инвесторов, бизнесменов.

«У нас был разваленный тир завода «Кирскабель». Совместными усилиями мы сделали из него 2-зальный комплекс единоборств. У нас отремонтированы практически все спортивные объекты. Это дало свои результаты — за последние годы мы воспитали трёх чемпионов мира», — рассказал Олин.

Игорь Васильев обсудил со спортивными экспертами приоритеты развития отрасли
 
Обсудили на встрече и развитие ледолазания. По словам тренера Павла Шабалина, этот вид спорта приносит области большое количество медалей и призовых мест на российских и международных соревнованиях. Губернатор поддержал идею строительства скалолазно-ледолазного комплекса. Здесь смогут заниматься не только кировчане, но и спортсмены из других регионов страны.

«Беседа получилась живой. Здесь собрались люди, которые заинтересованы в развитии спорта в области. Конечно, в приоритете — детский спорт, потому что это здоровье будущих поколений. Но есть и другие задачи, в их числе — подготовка учителей физкультуры и тренеров. Такие встречи мы обязательно продолжим», — резюмировал Игорь Васильев.  

Справка

В Кировской области работают 55 физкультурно-спортивных организаций. За последние годы построены ФОК в Советске, бассейны в Кирове и Кирсе, реконструирован легкоатлетический манеж в  Яранске, отремонтирован стадион в Котельниче, на базе хоккейных коробок возводятся многофункциональные спортплощадки, обновляется оборудование спортшкол, приобретаются автомобили для поездок на сборы и соревнования..

Этого удалось добиться, в том числе, и благодаря увеличению федерального финансирования спортивной отрасли. За пять лет оно возросло вдвое.

До конца 2024 года в Кирове должен появиться Комплекс спортивных объектов. Это масштабный проект стоимостью порядка 830 млн рублей — универсальный спорткомплекс с искусственным льдом и многофункциональный спорткомплекс. 

 

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Вадим Шабалин