Игорь Васильев обсудил варианты сотрудничества с «ГалоПолимером»

18 февраля губернатор Игорь Васильев провел встречу с руководителем ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк» Алексеем Сорокажердьевым.

В ходе беседы обсуждались вопросы сотрудничества градообразующего предприятия Кирово-Чепецкого района с правительством Кировской области.

Как отметил глава региона в соцсетях, чепецкое предприятие вносит огромный вклад в развитие социальной сферы города и района. Проекты, которые реализует «ГалоПолимер», обеспечивают хороший кадровый потенциал и делает район более привлекательным для молодых семей. Это, в свою очередь, работает на развитие экономики Кировской области.