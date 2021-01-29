Игорь Васильев обсудил вопросы образования с педагогами со всей страны

В Крыму проходит образовательная сессия для педагогов-наставников победителей Всероссийского конкурса «Большая перемена».

Участниками первой образовательной программы стали 200 педагогов со всей России. Участники посещают мотивационные встречи с экспертами в сфере образования, участвуют в мастер-классах партнеров конкурса и дискуссиях клуба «Большая перемена». В рамках программы губернатор Кировской области Игорь Васильев принял участие в заседании Клуба «Большая перемена».

В качестве спикеров на пленарной сессии в новом формате вместе с Игорем Васильевым выступили школьники-победители конкурса «Большая перемена». Вместе со своими наставниками и другими педагогами-участниками образовательной сессии они ответили на вопросы о том, какой должна быть школа, чтобы в ней было комфортно находиться и всегда хотелось в нее вернуться.

Участникам встречи напомнили, что Игорь Васильев является председателем комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Образование» и руководителем рабочей группы по подготовке заседания Госсовета по вопросу «О задачах субъектов Российской Федерации в сфере общего образования».

— Тема звучит как «Задачи субъектов в сфере общего образования», и ничего важнее этой темы нет. Потому что всем нам хочется видеть нашу страну сильной, с развитой экономикой, мощной промышленностью, а сделать ее такой невозможно без мощной системы образования и подготовки кадров. Поэтому профессия учителя и наставника самая главная на сегодня — это люди, на которых все могли бы равняться, — отметил в своем выступлении глава региона. — Для того чтобы скоординировать работу всех заинтересованных лиц по важнейшим вопросам развития государства, обсудить и учесть различные мнения, выработать единую стратегию, и создан Госсовет.

На встрече педагоги смогли задать свои вопросы Игорю Васильеву, а также поделиться новыми идеями и высказать свои предложения по работе и совершенствованию системы образования в целом. Получился откровенный и заинтересованный разговор по поводу дистанционного обучения, развития школьной инфраструктуры, включая создание образовательных культурно-спортивных центров на селе, развитие системы «Школы полного дня», наставничества и добровольчества.

Игорь Васильев рассказал о новом проекте, который будет реализован в Кировской области – «Наставник-старшеклассник», где старшеклассники будут помогать ученикам начальных классов делать уроки, а педагогам помогут с проведением внеурочной деятельности. Это станет своеобразной профпробой для ребят и поможет им преодолеть страх работы с детьми, а также поможет выбрать педспециальность в вузе. Идею высоко оценили школьники-победители конкурса «Большая перемена», отметив, что в школах не хватает совместных проектов, когда дети старших классов организуют мероприятия, проводят игры, зарядки для малышей, могут стать для них примером.

Игорь Васильев отметил, что разговор был очень важным для работы комиссии Государственного Совета по направлению «Образование», который как раз и создан для того чтобы прорабатывать и принимать решения для совершенствования системы образования в стране.