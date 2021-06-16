Игорь Васильев: «Очередная рекультивация по нацпроекту в Кировской области начнется на год раньше срока»

Секретарь Совета безопасности России провел выездное совещание в Приволжском федеральном округе

16 июня 2021 года в Самаре Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев провел выездное совещание по экологической обстановке в субъектах Приволжского федерального округа. В совещании приняли участие полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров, главы регионов округа, представители федеральных министерств и ведомств.

На совещании рассмотрели дополнительные меры для того, чтобы не допустить обострение экологической обстановки в субъектах Приволжского федерального округа.

— Актуальность рассматриваемого сегодня вопроса обусловлена не только внутригосударственными экологическими проблемами, характерными в том числе для регионов ПФО, но и экологическими проблемами мирового уровня, которые имеют накопительный эффект и носят трансграничный характер. Речь идет о проблемах глобального изменения климата и принимаемых мерах по снижению объемов выбросов в отраслях экономики, поглощению накопленного в атмосфере объема парникового газа и другим направлениям, связанным с обеспечением экологической безопасности в Российской Федерации, — отметил Игорь Комаров.

Полпред подчеркнул, что во всех регионах округа обеспечен переход на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами, введен в эксплуатацию ряд объектов по их обработке и утилизации.

Так, Кировская область в числе первых регионов страны перешла на новую систему обращения с отходами – с 1 января 2019 года все отходы в регионе стали вывозится только на лицензированные полигоны, а все несанкционированные свалки были закрыты. Услугу по вывозу ТКО стал оказывать единый региональный оператор. Сейчас вывозом ТКО охвачено более 90% территории области, хотя до старта «реформы чистоты» отходы организованно вывозились менее чем с 40% территории региона.

Кроме того участники совещания подробно остановились на работах по ликвидации накопленного вреда, уменьшению уровня загрязнения воздуха, водных ресурсов, почв, утилизации и переработки отходов.

— Кировская область участвует в реализации национального проекта «Экология». По нацпроекту в прошлом году в Кировской области была рекультивирована первая свалка в поселке Вахруши. Территория, занятая отходами, была очищена от мусора. В этом году мы начинам рекультивацию второй свалки в городе Слободском. Причем работы начнутся раньше на год, так как Минприроды России организовало дополнительный отбор субъектов для предоставления субсидии и Кировская область прошла этот отбор. Всего в рамках нацпроекта «Экология» запланирована рекультивации шести свалок Кировской области: в Кирове, Слободском, Омутнинске, Малмыже, Лузе и Вахрушах, — сказал губернатор Кировской области Игорь Васильев.

Игорь Комаров сообщил, что в округе проведен ряд мероприятий по модернизации и строительству новых объектов системы водоснабжения и водоотведения, проведена расчистка русел рек протяженностью почти 19 км и улучшены экологические условия проживания более 150 тыс. человек вблизи данных водных объектов. В сфере лесного хозяйства идет активное обновление технической базы: закуплено более 4,5 тыс. единиц специализированной техники и оборудования.

— Среди основных направлений государственной политики в области экологического развития глава государства Владимир Владимирович Путин обозначил стимулирование реализации экологических и климатических проектов с применением механизма «зеленых облигаций», субсидируемых государством, наращивание эффективности использования природного потенциала страны (лесов, земель), инвестирование внутри страны в климатическую отрасль с применением цифровых технологий и искусственного интеллекта в целях создания национального рынка торговли углеродными единицами и выхода России на глобальный рынок. Эти вопросы особо актуальны для Приволжского федерального округа, где сосредоточена четвертая часть промышленного комплекса страны, — сказал полпред.

На совещании было отмечено, что выявленные нарушения природоохранного законодательства создают повышенные угрозы экологической безопасности и требуют реализации дополнительных мер.