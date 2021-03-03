Игорь Васильев оценил кировские крыши и дворы

С началом снегопадов кировская мэрия начала регулярные рейды по проверке содержания кировских дворов и домов. Сегодня к ним присоединился губернатор Игорь Васильев.

Проверяющие выбрали квартал, в котором обслуживают дома аж четыре разные управляющие компании, чтобы наглядно оценить, какая как работает. Особое внимание уделили домам со скатными крышами, дабы увидеть их очистку.

Начать проверку хотели с дома №28 по ул. Некрасова, обслуживаемого УК «Лад»: был сигнал, что якобы незадолго до визита там не расчищали пешеходную дорожку. Приехали – всё в порядке. Начальник отдела УК Егор Папырин заверил, что специально не готовились к визиту губернатора, трактор приезжает раз в запланированные пять дней, чаще не надо.

«Мы плотно работаем с советом дома. Перед ним ежедневно отчитывается дворник за сделанную работу: фотографирует, скидывает в чат, — рассказал он журналисту «КП». — Рядом с нашим домом находятся дома УК «Мегаполис», с ней общий язык находим, хотя бывают разные ситуации. Даже вот эту тропинку приходится чистить, хотя она не наша, но по ней ходят наши жильцы. Как иначе? Сталкивания снега друг другу на территорию пока не случалось, надеюсь, что и не будет».

Проходя мимо дома 24, делегация обратила внимание на плохо, хоть и недавно расчищенную дорожку, сосульки на карнизе. Дом обслуживает УК «Промус», с которой горадминистрация и ГЖИ не могут найти контакт.

— Вот мы сейчас все слышали, что управляющая компания не реагирует ни на чьи просьбы. Никак, — обратился губернатор к присутствующим. — Перила только у одного подъезда. Можно пригласить жильцов на совещание и пусть они покажут, сколько они платят за такое… чудо в перьях. — Здесь каждую зиму по колено снег, люди ходят и падают. Летом тут огромная лужа, пройти можно только в сапогах, — рассказал ему кировчанин, часто приходящий сюда к родственникам.

Делегация подошла к следующему дому, обслуживаемому УК Ленинского района. Игорь Васильев обратил внимание на нечищеную от снега крышу, необорудованную труднодоступную контейнерную площадку, а также перегороженный тросом с замком участок для парковки машин — видимо, самовольно.

— Трос еще ничего, а вот самовольные шлагбаумы во дворы по городу, препятствующие проезду… Решаем сейчас вопрос об их демонтаже в установленном законом порядке, — сообщил первый замглавы горадминистрации Геннадий Плехов.

У последнего дома губернатор снова подошел к местной жительнице с вопросом об обслуживании УК. Адрес обслуживает УК «Мегаполис», женщина не находит претензий. На замечание журналистов о куче сгребенного с тротуара снега выше роста человека, представитель компании ответила, что как только будет пожелание собственников жилья, снег вывезут. Но вообще, как заметили чиновники, очень много перемежающихся территорий, и вывоз «управляйкам» лучше организовывать совместно, вскладчину.