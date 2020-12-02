ФОК в Сосновке был построен в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» — части нацпроекта «Демография».

Губернатор Кировской области Игорь Васильев оценил крупный спорткомплекс в Вятскополянском районе.

— Появление в Сосновке такого просторного, вместительного и функционального спортивного комплекса стало важным этапом создания благоприятных условий для дальнейшего развития здесь физической культуры и спорта. Вопрос доступности массового спорта, особенно в районах, стоит остро не только в Кировской области. Ежегодно благодаря реализации в стране национальных проектов по указу президента Владимира Путина возводятся объекты спортивной инфраструктуры для жителей небольших городов и поселков. Уверен, что новый комплекс станет центром притяжения не только молодежи, но и жителей старшего возраста, — сказал глава региона.

В новом спортивном сооружении предполагается развивать такие виды спорта, как футбол, хоккей, баскетбол, волейбол, мини-футбол, скалолазание и другие. Глава министерства спорта и молодёжной политики Кировской области Анна Альминова обратила внимание, что появление крупного комплекса будет способствовать развитию массового спорта в Сосновке.

— Спорткомплекс оборудован просторным залом, который может быть задействован при тренировках по различным спортивным дисциплинам. На территории ФОКа находится современная детская площадка, футбольное поле, которое в зимний период станет хоккейной коробкой, а также открытая зона для тренировок на свежем воздухе с функциональными тренажёрами на различные группы мышц. Всё это позволит вовлечь в занятия физической культурой и спортом большее количество жителей города вне зависимости от возраста и уровня спортивной подготовки, — отметила Анна Альминова.

Планируется, что в начале 2021 года на базе физкультурно-оздоровительного комплекса откроется спортивная школа «Витязь». В ней будут проходить подготовку спортсмены по олимпийским видам спорта: тяжелой атлетике, дзюдо, хоккею, спортивной акробатика.

Фото: Александр Папырин