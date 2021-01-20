Игорь Васильев оценил отремонтированные судебные участки в Слободском районе

Глава области вместе с командой посетил один из обновленных участков мирового суда в деревне Стулово Слободского района. В мероприятии также приняли участие министр юстиции Николай Журков.

4 участка мирового суда переехали в здание бывшего профучилища №21 в 2013 году. На тот момент оно было в плачевном состоянии. Но 2 года назад при участии правительства области в рамках региональной государственной программы «Развитие юстиции» были выделены средства на ремонт.

— Теперь нам здесь удобно и комфортно работать, — говорит мировой судья судебного участка №40 Слободского судебного района Татьяна Широкова.

Пройдя по коридорам судебного участка с небольшой экскурсией, губернатор отметил, что ремонт сделан быстро и с применением качественных материалов.

— Для нас это модель того, как должны быть устроены все судебные участки, — сказал он Игорь Васильев.

По словам Николая Журкова, в Кировской области порядка 80 судебных участков. Это 48 помещений, часть из которых нуждается в ремонте.

— Каждый год мы ремонтируем 2-3 участка. Хотелось бы, конечно, больше, но в условиях имеющегося финансирования пока что не выходит. Будем просить правительство области и Заксобрание увеличить финансирование на данное направление. Но все же сегодня мы можем убедиться, что правосудие в районе и в регионе осуществляется в надлежащих условиях, — подчеркнул министр юстиции.

Как добавил председатель Кировского областного суда Константин Егоров, ремонт в зданиях суда нужен не столько для судей, сколько для посетителей.

— У нас мировые судьи рассматривают 300-400 тысяч дел в год. Представляете, сколько человек приходит в мировой суд! – сказал он.

Нельзя не отметить, что на первом этаже бывшего ПУ №21 есть еще и детская библиотека. Ее пока не ремонтировали, однако в скором времени она дождется обновлений. Как рассказал глава Слободского района Алексей Хомяков, она вошла в проект «Модельная библиотека» и в 2021 году полностью преобразится.