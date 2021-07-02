Игорь Васильев оценил соблюдение санитарных правил в магазинах

Глава региона лично прошёлся по торговым точкам и пообщался с руководителями.

Ещё несколько дней назад на оперативном штабе в правительстве Кировской области губернатор Игорь Васильев выслушал представителей бизнеса, которые сообщили о соблюдении всех мер безопасности на своих предприятиях, а также о поддержке прививочной кампании. Накануне глава региона лично отправился в продуктовые магазины, чтобы удостовериться в правдивости информации.

Видео его визита появилось на официальной странице «ВКонтакте». Он увидел, что работа по указанным направлениям ведётся. Контроль за соблюдением санитарных правил есть.

Главное, что должно быть в магазине сейчас — это разметка на полу, средства для дезинфекции, приборы для обеззараживания воздуха, одноразовые маски для посетителей. Все сотрудники и посетители обязаны соблюдать масочный режим.

Также губернатор пообщался с руководителями торговых сетей. Они рассказали, как проходит вакцинация среди сотрудников, что где-то даже есть система поощрений.

— Считаю, что такой диалог власти, людей, бизнеса позволит быстро увеличить процент привитых людей. Это в свою очередь позволит не закрывать экономику, сохранить спокойствие в обществе, — подчеркнул Игорь Васильев.

Фото: vk.com/gubernator_vasiliev