Игорь Васильев оценил возможности первого в Кировской области «IT-куба»

Новый Центр цифрового образования детей находится в Белохолуницком районе.

Глава Кировской области посетил Белохолуницкий район. В рамках рабочей поездки он успел познакомиться с новым учреждением — Центром цифрового образования детей «IT-куб». Это структурное подразделение кировского физико-математического лицея.

Занимаются там 400 ребят в возрасте от 5 до 18 лет. Для учащихся создано десять актуальных направлений. Например, проектирование VR/AR приложений, разработка мобильных приложений, программирование роботов, медиаобразование, монтирование видеороликов.

Центр удалось создать в рамках национального проекта. 13 миллионов рублей ушло на покупку современных компьютеров, мощных графических станций, конструкторов для робототехники, программного обеспечения, мебели.

Губернатор Игорь Васильев оценил первый «IT-куб». Он отметил, что дополнительное образование такого уровня востребовано и в Кирове, и в районах области. В регионе создано несколько технопарков «Кванториум», но «IT-куб» имеет немного другое направление. Это прежде всего физика, программирование, математика. Без этих наук невозможно развитие отраслей промышленности.

Как сообщили в правительстве Кировской области, в ближайшее время работа по развитию «IT-кубов» будет продолжена. Планируется создать ещё четыре центра. Они могут появиться в Котельниче, Вятских Полянах и городе Кирове.

Ранее мы сообщали, что Игорь Васильев и члены правительства исполнят новогодние желания кировских детей.

Фото: Александр Папырин