Игорь Васильев ответил на вопрос о достройке проблемных домов в Кирове

20 декабря в ходе прямой линии губернатор Игорь Васильев ответил на вопросы кировчан о достройке проблемных домов в Кирове. Один из вопросов был посвящен окончанию строительства дома на улице Орджоникидзе, 2б.

— Когда его достроят? – поинтересовалась жительница областного центра Анастасия Иванова.

Игорь Васильев напомнил, что в Кировской области применяются различные механизмы для сдачи долгостроев. Один из них – выделение земельного участка застройщику, который доведет стройку до конца.

Именно этот механизм планировалось применить для достройки дома на Орджоникидзе. Этому помешала нехватка свободных участков в областном центре.

В настоящее время решено провести оценку объема работ, сделать смету и заложить в областном бюджете средства для завершения строительства. Предполагается, что они будут предоставлены в виде субсидии ЖСК, созданных на объектах.

— В 2021 году в Кировской области достроено 3 проблемных дома – в 1-м Гороховском переулке, 21, на улице Широтной, 1 (4,5,6 секции) и дом в Слободском. В декабре должны сдать в эксплуатацию третью секцию дома №81 на ул. Гороховской, — сказал глава региона.

Фото: нововятск.рф