Игорь Васильев ответил на вопросы студентов в «Инженериуме»

25 января, в Татьянин день губернатор Игорь Васильев ответил на вопросы студентов кировских вузов. Местом встречи стал «Инженериум» ВятГУ, куда помимо учащихся высших учебных заведений города пришли первый зампред правительства Дмитрий Курдюмов, заместитель председателя правительства Андрей Маури, а также ректоры вузов.

Глава региона поздравил с праздником всех кировских студентов, а это более 60 тысяч человек. В их числе — и представители 40 стран мира. После этого губернатор в формате диалога ответил на вопросы собравшихся.

Разговор шёл о студенческих проектах, волонтёрстве, играх Клуба весёлых и находчивых, а также производственной практике на ведущих предприятиях Кировской области. Ещё одной темой встречи стало изменение жизни вокруг себя к лучшему.

— Есть два варианта — уехать туда, где хорошо. А можно самим сделать хорошо вокруг себя, — сказал губернатор. — Задача правительства региона — помочь таким людям, меняющим мир к лучшему.

Также студентов интересовала возможность появления единой площадки для неформального общения представителей всех вузов. Ранее она действовала в областном доме молодежи, но сейчас он закрыт на реконструкцию. Губернатор Игорь Васильев предложил проработать этот вопрос на совете ректоров, который пройдёт в феврале.

– Безусловно, такая площадка необходима. Это должно быть место, где студенты могли бы заниматься спортом, творчеством, готовиться к играм КВН, – отметил глава региона.

Ректор ВятГУ Валентин Пугач рассказал собравшимся о молодежном студенческом офисе, где каждый студент может предложить реализацию своей инициативы и попытаться получить на это грант. О грантовых конкурсах, которые открывают дополнительные возможности для самореализации, студентам также рассказал зампред правительства Андрей Маури.

Студентка 4 курса лечфака кировского медуниверситета Ирина Щеголихина попросила поддержки в проекте «Управление в здравоохранении». Проект предусматривает возможность нестандартной стажировки для активных студентов – например, один день с главным врачом больницы.

Губернатор, а также первый зампред правительства Дмитрий Курдюмов поддержали инициативу. По словам Дмитрия Курдюмова, в здравоохранении есть курсы молодых управленцев. Их могут пройти врачи, готовые возглавить медучреждения.

Также учащимся кировских вузов рассказали о перспективах строительства студенческого кампуса и развитии научных центров. Яркий пример последнего – кластер «Биополис», проект которого в феврале представят на российском инвестиционном форуме «Сириус-22» в Сочи.