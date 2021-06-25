Игорь Васильев ответил на вопросы жителей Кировской области в прямом эфире

На прямой линии, состоявшейся 24 июня в эфире ГТРК «Вятка», глава региона едва уложился в час, чтобы ответить на все поступившие вопросы и жалобы. Некоторые потребовали глубоко вникнуть в проблему, и будут решены позже: Игорь Владимирович попросил авторов вопросов оставить контакты, чтобы связаться.

Начали разговор с темы вакцинации от коронавируса: сейчас десятки мобильных бригад проводят ее на предприятиях, в организациях. Игорь Васильев подчеркнул, что диалог и взаимопонимание с бизнесом позволили избежать ужесточения ограничительных мер, введения локдауна и остановки предприятий. Новых мер не требуется, надо соблюдать уже действующие — масочный режим и санитарная дистанция, избегать скопления народа, тогда всё будет в порядке, заметил глава региона. И призвал еще раз к вакцинации как доказанному способу избежать болезни.

Что касается уходящего созыва заксобрания, губернатор отметил, что многие позитивные изменения в регионе за минувшие пять лет осуществились благодаря слаженной работе с депутатским корпусом. Причем, не только парламентского партийного большинства.

Много внимания уделили медицине. Игорь Васильев обратил внимание на реорганизацию первичного звена: «скорой помощи» (закуплено 400 машин), санавиации, строительству ФАПов – самому масштабному за несколько десятков лет. Открылся центр ядерной медицины. Несмотря на сложную эпидситуацию, установки президента выполняются, заводы работают.

На вопрос о нехватке терапевтов в Зуевском районе губернатор рассказал, как власть пытается решать проблему. Например, открываются факультеты сестринского дела в учебных заведениях нескольких районов, заключены 350 договоров с ними и медуниверситетом на целевую подготовку специалистов. Кроме того, нужно повышать мотивацию и престиж профессии, и правительство РФ приступило к разработке единой ставки для докторов по стране.

На вопрос кировчанина Юрия про отмечание года Александра Невского (будет ли что-то, кроме выставки в краеведческом музее), Васильев признался, что есть в планах провести общественные слушания об установке в Кирове памятника исторической личности.

Кировчанка Анна заметила, что строительство новых школ – хорошо, но будут ли модернизировать имеющиеся? Игорь Васильев назвал вопрос правильным: дети не должны быть ущемлены. Рассказал про строящуюся школу полного дня в Радужном, планируемые еще пять только в Кирове. Изменены правила застройки: сейчас возведение каждого жилого комплекса должно сопровождаться строительством школы, детсада (за три года их построено в области 24), пунктов полиции, других соцобъектов.

«Мы разместим информацию, где, в каких районах будут проводиться капремонты», — заверил он.

Несколько вопросов прозвучало о строительстве дорог в Орловском, Кикнурском и других районах области. Несмотря на значительные положительные сдвиги в этом направлении (дорожный фонд за пять лет вырос почти вдвое, отремонтировано 1200 км дорог), есть куда расти, заметил губернатор. Пообещал проконтролировать дорожное строительство в названных муниципалитетах.