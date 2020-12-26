Игорь Васильев ответил на вопросы жителей Кировской области

Прямая линия длилась ровно 60 минут и прошла в особых условиях.

Накануне вечером в прямом эфире на телеканале «Россия 24» и на сайте gtrk-vyatka.ru губернатор Игорь Васильев отвечал на вопросы жителей. Проект «Прямая линия с губернатором» предусматривает личное общение и ответы на волнующие вопросы от населения. За весь прямой эфир глава региона смог ответить на два десятка вопросов. Задавали из через «Скайп», соцсети. Также принимались звонки в студию.

Прямая линия прошла в особых условиях. При соблюдении всех мер безопасности. Зрителей не было. Но на видеосвязи со студией находились члены правительства и представители министерств.

В начале передачи Игорь Васильев рассказал о значимых событиях 2020 года. Упомянул о вхождении в состав Госсовета, открытии детских садов, старте вакцинации от COVID-19, дорожном строительстве и национальных проектах.

На бесплатный телефон 8-800-300-83-01 поступило большое количество звонков. Так, самым первым был звонок из посёлка Маромица Опаринского района. Там построили новую котельную. Обещали два котла, но поставили один. Люди мёрзнут в своих квартирах, больнице, школу отапливают тепловыми пушками. Глава региона поручил министру энергетики ЖКХ Андрею Балдыкову, который был на связи со студией, разобраться.

Кировчанка Мария спросила как глава региона относится к украшению Театральной площади, а которую в этом году потрачено около 23 миллионов рублей. Игорь Васильев отметил, что праздничное настроение в такой непростой период у жителей быть должно.

Сообщил губернатор о положении дел в Радужном. Где хотят построить резервную ветку водопровода вместо скважины. Только в этом случае можно избежать сбоя водоснабжения и плохого качества воды.

Из соцсетей ведущие озвучили сообщение, которое больше всего набрало лайков в соцсетях. Это было обращение мамы Степана Заплаткина из Кирово-Чепецка. Мальчику необходим дорогостоящий препарат. Губернатор заявил, что встречался с родителями малыша. Сейчас принимаются все меры, чтобы помочь семье.

Затронули тему строительства объездных дорог у Кирова, чтобы разгрузить городские улицы. Глава региона сообщил о планах по строительству тоннеля в Нововятске. Также уточнил, что строительство школ в регионе будет продолжено. В том числе новые современные учебные учреждения могут появиться в Малмыжском, Нолинском районах и городе Кирове.

Жители Нововятска рассказали об аварийном жилье, пешеходных мостах, дорогах, которые находятся в плохом состоянии. Был звонок от пенсионеров, которые просят ввести бесплатный проезд. От неравнодушных кировчан, которые хотят, чтобы город был чистым.

Последний звонок, который смогли принять в студии, оказался из Кирово-Чепецкого района. Звонили жители деревни Ключи. Они просят провести к ним природный газ. Губернатор сообщил о подписании соглашения с Газпромом. Финансирование программы газификации увеличено. В ближайшее время будет опубликован план, где все желающие смогут узнать о том, когда и где появится природный газ.

Все вопросы, которые поступили главе региона и прозвучали на программе, а также те, что не попали в эфир, будут переданы в правительство региона для проработки в профильных министерствах.