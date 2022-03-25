Игорь Васильев ответил на вопросы жителей северных районов Кировской области

25 марта в рамках рабочей поездки в Опаринский район губернатор Игорь Васильев встретился с активными жителями муниципальных образований севера Кировской области. В мероприятии приняли участие активисты Опаринского, Лузского, Мурашинского Подосиновского, Юрьянского районов и ЗАТО Первомайский.

В ходе встречи глава региона ответил на вопросы собравшихся и рассказал о главных задачах в новых экономических условиях. Игорь Васильев подчеркнул, что в Кировской области будут продолжены все текущие проекты.

– Несмотря ни на какие сложности, в регионе будут сохранены все программы. Наша задача – обеспечить стабильную работу всех отраслей – образования, здравоохранения, промышленности, — сказал губернатор.

Среди важных задач – строительство новых школ и капремонт 15 образовательных учреждений. На последний выделено 427,4 миллиона рублей из федерального бюджета.

— Необходимо обеспечить для каждого ребенка равные возможности обучения и развития, независимо от места проживания. Поэтому важно, что президент России Владимир Путин поддержал нашу инициативу по одновременному с капремонтами оснащению учебных заведений новым оборудованием, мебелью, — отметил глава региона.

О чем спрашивали жители губернатора?

О дорогах

Вместе с тем участники мероприятия обозначили ряд проблем, которые хотели бы решить жители районов. Одним из проблемных моментов является состояние дороги Подосиновец – Пинюг – Скрябино. Жители боятся, что во время весенней распутицы здесь будет не проехать.

Игорь Васильев ответил, что данная дорога передана в областную собственность. В ближайшее время начнутся торги по поиску подрядчика, который подготовит проект ее капитального ремонта. Параллельно с этим специалисты определят аварийно-опасные участки и устранят их в течение мая-июня этого года. Это позволит обеспечить безопасность движения до проведения масштабных работ.

О состоянии сетей тепло-и водоснабжения

Губернатор рассказал участникам встречи, что на этом году в областном бюджете заложено 52,7 миллиона рублей на подготовку коммунальных сетей к отопительному сезону. Как только наступит теплая погода, на объектах начнутся плановые работы.

— Кроме того, министерство строительства, энергетики и ЖКХ прорабатывает возможность переоборудования ряда котельных, в первую очередь тех, которые отапливают социальные объекты, для работы на местных видах топлива, — добавил глава региона.

О здравоохранении

Жителей Опаринского района интересовало обеспечение ЦРБ медицинскими кадрами. Игорь Васильев ответил, что данный вопрос решается. В этом году медуниверситет заканчивают 6 «целевиков» от Опаринского района, еще 4 студентов учатся на старших курсах.

В прошлом году штат ЦРБ пополнил молодой врач-невролог. Также с апреля в район будут выезжать специализированные медицинские бригады с узкими специалистами.

Также в прошлом году в Опаринский район был направлен новый медицинский транспорт.