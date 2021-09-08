Игорь Васильев передал Единой службе скорой медицинской помощи 25 новых автомобилей

Сделано это было вло время визита в Больницу скорой медицинской помощи.

25 новых автомобилей отправились в автопарк Единой службы скорой медицинской помощи. Это 7 автомобилей марки «ГАЗ» и 18 автомобилей марки «УАЗ». Большинство из них будут работать в районах региона.

– Машины оснащены по последнему слову техники с дефибрилляторами, аппаратами искусственной вентиляции легких, здесь можно произвести все неотложные действия. Сейчас автопарк Единой службы скорой медицинской помощи соответствует всем современным стандартам. Это гарантия того, что помощь будет оказана вовремя и на очень высоком уровне, – подчеркнул Игорь Васильев.

Как сообщил главный врач Станции скорой медицинской помощи Сергей Одношивкин, важной особенностью оснащения нового санитарного транспорта является то, что все оборудование легко снимается и может применяться как внутри салона, так и вне автомобиля: на дому или в общественном месте.