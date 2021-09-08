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Игорь Васильев передал Единой службе скорой медицинской помощи 25 новых автомобилей

Тамара Полыхаева Власть, Главное

Сделано это было вло время визита в Больницу скорой медицинской помощи.

25 новых автомобилей отправились в автопарк Единой службы скорой медицинской помощи. Это 7 автомобилей марки «ГАЗ» и 18 автомобилей марки «УАЗ». Большинство из них будут работать в районах региона.

Игорь Васильев передал Единой службе скорой медицинской помощи 25 новых автомобилей

Игорь Васильев передал Единой службе скорой медицинской помощи 25 новых автомобилей

Игорь Васильев передал Единой службе скорой медицинской помощи 25 новых автомобилей

– Машины оснащены по последнему слову техники с дефибрилляторами, аппаратами искусственной вентиляции легких, здесь можно произвести все неотложные действия. Сейчас автопарк Единой службы скорой медицинской помощи соответствует всем современным стандартам. Это гарантия того, что помощь будет оказана вовремя и на очень высоком уровне, – подчеркнул Игорь Васильев.

Игорь Васильев передал Единой службе скорой медицинской помощи 25 новых автомобилей

Как сообщил главный врач Станции скорой медицинской помощи Сергей Одношивкин, важной особенностью оснащения нового санитарного транспорта является то, что все оборудование легко снимается и может применяться как внутри салона, так и вне автомобиля: на дому или в общественном месте.

Игорь Васильев передал Единой службе скорой медицинской помощи 25 новых автомобилей

– В нашем регионе организовано четкое взаимодействие между скорой помощью и лечебными учреждениями, определена конкретная маршрутизация пациентов по профилям: от сердечно-сосудистых заболеваний до акушерства и гинекологии. Сейчас старшему врачу и фельдшеру скорой помощи не приходится запрашивать наличие мест в лечебных учреждениях. Они просто сообщают в приемные отделения, что к ним направляется бригада с пациентом, – рассказал Сергей Одношивкин.

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Тамара Полыхаева