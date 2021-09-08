Игорь Васильев передал Единой службе скорой медицинской помощи 25 новых автомобилей

Сделано это было вло время визита в Больницу скорой медицинской помощи.
25 новых автомобилей отправились в автопарк Единой службы скорой медицинской помощи. Это 7 автомобилей марки «ГАЗ» и 18 автомобилей марки «УАЗ». Большинство из них будут работать в районах региона.
– Машины оснащены по последнему слову техники с дефибрилляторами, аппаратами искусственной вентиляции легких, здесь можно произвести все неотложные действия. Сейчас автопарк Единой службы скорой медицинской помощи соответствует всем современным стандартам. Это гарантия того, что помощь будет оказана вовремя и на очень высоком уровне, – подчеркнул Игорь Васильев.
Как сообщил главный врач Станции скорой медицинской помощи Сергей Одношивкин, важной особенностью оснащения нового санитарного транспорта является то, что все оборудование легко снимается и может применяться как внутри салона, так и вне автомобиля: на дому или в общественном месте.
– В нашем регионе организовано четкое взаимодействие между скорой помощью и лечебными учреждениями, определена конкретная маршрутизация пациентов по профилям: от сердечно-сосудистых заболеваний до акушерства и гинекологии. Сейчас старшему врачу и фельдшеру скорой помощи не приходится запрашивать наличие мест в лечебных учреждениях. Они просто сообщают в приемные отделения, что к ним направляется бригада с пациентом, – рассказал Сергей Одношивкин.