Игорь Васильев поблагодарил жителей области за участие в выборах

Сегодня, 19 сентября, в 20:00 в Кировской области завершилось голосование на выборах депутатов в Госдуму, Законодательное собрание, представительные органы муниципальных образований. В данный момент на территории региона закрыты все избирательные участки, начался подсчет голосов.

Губернатор области Игорь Васильев обратился со словами признательности ко всем жителям региона, проявившим свою гражданскую позицию и принявшим участие в голосовании.