Игорь Васильев поблагодарил жителей области за участие в выборах

Сегодня, 19 сентября, в 20:00 в Кировской области завершилось голосование на выборах депутатов в Госдуму, Законодательное собрание, представительные органы муниципальных образований. В данный момент на территории региона закрыты все избирательные участки, начался подсчет голосов.
Губернатор области Игорь Васильев обратился со словами признательности ко всем жителям региона, проявившим свою гражданскую позицию и принявшим участие в голосовании.
— Позади заключительный день голосования. Кировская область показала хорошие результаты по активности избирателей, — подчеркнул Игорь Васильев. — Мы голосовали в течение трех дней, это дало каждому дополнительные возможности обдумать свой выбор, посмотреть программы кандидатов и принять взвешенное решение. Я благодарю всех, кто нашел время и возможность прийти на избирательные участки. Рад, что в Кировской области так много активных неравнодушных жителей. Отдельное спасибо членам участковых комиссий, наблюдателям, волонтёрам, сотрудникам правоохранительных органов, всем, кто работал в эти дни и следил за тем, чтобы голосование проходило честно, открыто, без нарушений.