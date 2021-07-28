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Игорь Васильев поддержал предложение сопредседателя ОНФ Елены Шмелёвой по расширению программы капремонта школ

Тамара Полыхаева Власть

Предложение войдет в народную программу «Единой России».

Шмелёва считает, что программа капремонта школ должна стать частью комплексной программы благоустройства, а при проведении ремонта нужно обновлять и оборудование.

По мнению губернатора, секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», школа должна стать центром притяжения не только для детей, но и всех жителей:

— Необходимо создавать школы полного дня, куда дети могут прийти после занятий, чтобы под присмотром педагогов делать домашние задания, сходить в бассейн. Школа полного дня станет центром социально-культурно-спортивной жизни. Это возможность провести в школе весь день, занимаясь спортом, получая дополнительное образование.

Игорь Васильев считает, что у каждого ребенка должна быть возможность получить качественное образование вне зависимости от того, где он живет — в городе или в небольшом населённом пункте.

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Тамара Полыхаева