Игорь Васильев поддержал присвоение Вятским Полянам звания города трудовой доблести

В День России, 12 июня, в Вятских Полянах стартовал офлайн-сбор подписей за присвоение почетного звания «Город трудовой доблести».

Старт подписной кампании был дан на площади имени Георгия Шпагина, создателя легендарного ППШ. Первыми свои подписи в журнале поставили инициаторы выдвижения Вятских Полян на присвоение почетного звания «Город трудовой доблести» — председатель городской организации ветеранов Ольга Савинцева и почетный гражданин города Павел Солодянкин.

Инициативу поддержал губернатор Игорь Васильев. Как напомнил глава региона собравшимся, именно, в Вятских Полянах в годы войны массово выпускали «оружие Победы» — пистолет-пулемет Шпагина. С 1941 по 1945 год на машиностроительном заводе было произведено более 2,5 миллиона ППШ. Более 500 работников завода были награждены за труд государственными орденами и медалями, а руководство предприятия представлено к правительственным наградам.

Завод, эвакуированный в Вятские Поляны из Подмосковья, сумел за 11 дней наладить производство и начать поставки оружия на фронт. Здесь работали более 3 тысяч человек из разных уголков области. На сегодня история завода насчитывает более 80 лет.

— Завод продолжает жить, работать, производит высокотехнологичную продукцию, создает рабочие места. А значит, есть уверенность в том, что молодежь, получив профессию, сможет получить достойную заработную плату, прийти на работу на предприятие и продолжить славные традиции, — сказал глава региона.

Уроженцы Вятских Полян героически сражались за Родину на фронтах Великой Отечественной войны. Троим землякам было присвоено звание Героя Советского Союза. Местные жители выхаживали раненых в эвакогоспиталях, вносили свой вклад в обеспечение фронта необходимыми вещами и продовольствием. Все факты трудового героизма жителей города в 1941-1945 годах подтверждены документально.

— У станков и на колхозных полях работали в основном женщины и дети – именно они, взяв на себя тяжелый мужской труд, производили оружие для фронта и обеспечивали Красную Армию продовольствием и одеждой, — подчеркнул Игорь Васильев. — Великая Победа завоевана их героическим трудом.

Поддержать инициативу о присвоении Вятским Полянам почетного звания также призвал глава города Валерий Машкин. Оставить свою подпись можно как в офлайн-пунктах, так и через интернет на сайте городдоблести.рф.