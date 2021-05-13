Игорь Васильев поддержит инициативу по присвоению Вятским Полянам звания «Город трудовой доблести»

Об этом он сообщил на встрече с представителями ветеранских организаций.

Встреча состоялась в региональном отделении партии «Единая Россия». К главе региона обратились труженики тыла и ветераны труда. Они попросили Игоря Васильева посодействовать в важном вопросе. А именно — в присвоении городу Вятские Поляны звания «Город трудовой доблести».

Такая инициатива возникла не случайно. Именно в Вятских Полянах в военные годы работали крупные предприятия. Там изготавливали пистолет – пулемёт Шпагина, считающийся символом Победы. Машиностроительный завод выпустил 2,5 миллионов ППШ. И всё это благодаря труду и самоотверженности сотрудников. Три с половиной тысячи человек проявили массовый героизм.

На своей официальной страничке в соцсетях Игорь Васильев написал, что он готов поддержать инициативу. В ближайшее время будет организован сбор подписей. Всё пройдёт в Вятских Полянах. Подписи помогут собрать волонтёры. Также будут организованы специальные пункты, где каждый желающий сможет отдать свой голос за присвоение Полянам почётного звания.

Организационные вопросы по работе с федеральными представителями возьмёт на себя партия «Единая Россия».

Фото: vk.com/gubernator_vasiliev