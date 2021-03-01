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Игорь Васильев поднялся в рейтинге «биржи губернаторов»

Кировская Правда Слайдер, Власть

Игорь Васильев укрепил позиции на «бирже губернаторов». Как сообщают эксперты федерального агентства «ПолитБрокер», по итогам работы главы региона за февраль его политические акции пошли вверх.

Так, Игорь Васильев провел первое в этом году очное заседание комиссии Госсовета РФ по направлению «Образование» в качестве руководителя. Участники обсудили лучшие региональные практики в сфере образования, а также сформулировали проблемные вопросы и предложения по их решению.

В рамках соглашения о сотрудничестве, которое было заключено между компанией ДОМ.РФ и правительством Кировской области, состоялась встреча Игоря Васильева с генеральным директором компании Виталием Мутко. Стороны выразили готовность запустить совместные проекты по индивидуальному жилищному строительству в регионе, а также развитию рынка аренды жилья.

20 февраля министерство здравоохранения РФ объявило о регистрации третьей российской вакцины от коронавируса – «КовиВак», разработанной Федеральным научным центром им. М. П. Чумакова. Клинические испытания вакцины проходили в трех регионах России, в том числе в Кировской области. В регионе действует научно-образовательный центр мирового уровня «Биополис», и сформирована обширная научная база, что позволило проводить исследования такого высокого уровня.

Кроме того, Игорь Васильев выступил с докладом о планах развития газификации в Кировской области на онлайн-совещании с Дмитрием Медведевым. В Кировской области утверждена программа развития газоснабжения и газификации на следующие 5 лет. Планируемый объем инвестиций ПАО «Газпром» в развитие газификации увеличился на 31%, что позволит довести уровень газификации к 2025 году до 50%.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов поддержал идею губернатора Кировской области Игоря Васильева использовать материнский капитал на покупку газового оборудования.

Также Кировская область вошла в число лидеров в рейтинге цифровой зрелости субъектов РФ в сфере здравоохранения по итогам 2020 года. Регионы оценивали по оснащенности медработников автоматизированным рабочим местом, внедрению информационных систем, предоставление электронных услуг и сервисов на портале Госуслуг и другим показателям.

Напомним, «Биржа губернаторов» составляется с учетом активности глав регионов, эффективности их работы, количества конфликтных ситуаций, мнений местных жителей и другой статистической информации.

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