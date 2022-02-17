Игорь Васильев подписал партнерское соглашение с Федерацией профсоюзных организаций

17 февраля губернатор Игорь Васильев и председатель областной Федерации профсоюзных организаций Алексей Русских подписали соглашение о взаимодействии. Подписанный план стал продолжением плодотворной работы по решению социально значимых задач в сфере социально-трудовых отношений.

Глава региона подчеркнул, что партнерство с профсоюзами позволяет укреплять и развивать регион благодаря решению социально-экономических и трудовых вопросов жителей.

— Наши совместные мероприятия направлены на развитие профсоюзного движения, исполнение указов президента страны Владимира Путина — по повышению зарплаты отдельных работников социальной сферы, а также на проведение дней социального партнерства в муниципалитетах и других социально значимых мероприятий, — отметил Игорь Васильев.

В ходе регулярных рабочих поездок на промпредприятия в Кирове и области губернатор проводит встречи с лидерами профсоюзных организаций. На мероприятиях обсуждаются вопросы, касающиеся отрасли в целом и ее работников. В частности, в условиях непростой эпидемиологической ситуации на особом контроле находятся вопросы охраны труда медработников. Встречи с медиками проводятся регулярно.

Алексей Русских добавил, что одним из важных событий прошлого года стали встречи с Молодежным советом областной Федерации профсоюзов. На них обсуждались вопросы популяризации рабочих профессий среди молодежи и господдержки молодых специалистов. Также в ходе совместной работы с профсоюзным активом сферы образования были представлены предложения по совершенствованию оплаты труда работников образовательных организаций. Инициатива была одобрена, и Кировская область вошла в пилотный проект по единой модели заработной платы.