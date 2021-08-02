Игорь Васильев пообщался с кировскими блогерами

Темой обсуждения стал коронавирус.

Сегодня, 2 августа, губернатор Игорь Васильев пригласил на встречу администраторов кировских крупных пабликов, а также представителей блог и медиасфер. Разговор был посвящён главной теме на сегодня. За круглым столом собравшиеся обсудили опасность коронавируса.

Лекцию для участников встречи прочитал Олег Абакумов. Это популярный терапевт-блогер, у которого более 350 тысяч подписчиков в «Инстаграм». Он присоединился к мероприятию по видеосвязи. Какие-то моменты разговора врач выложил в своих соцсетях.

Терапевт сообщил, что вирус является пусковой кнопкой для всех хронических заболеваний и, к сожалению, вызывает осложнения даже у молодых. Единственным решение сейчас остаётся вакцинация.

К слову, сегодня днём Игорь Васильев порекомендовал районам усилить темпы вакцинации.

Фото: Александр Папырин