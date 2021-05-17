Игорь Васильев пообщался с коллективом КМЗ 1 Мая

Сегодня, 17 мая, губернатор Игорь Васильев посетил промплощадку Кировского машзавода 1 Мая. Сначала осмотрел участок сборки железнодорожно-строительных машин, испытательного стенда железнодорожных кранов.

Предприятие выпускает уникальную продукцию, востребованную промышленностью и даже Роскосмосом – например, новый 150-тонный кран.

После успешного завершения банкротства завод снова на ногах, обеспечивает достойные зарплаты сотрудникам, создает новые рабочие места, отметил Игорь Васильев.

Губернатор встретился с активом профсоюза предприятия. Рабочие задавали вопросы, касающиеся благоустройства города, объездных путей… Предложили присвоить статус ветерана области и льготный проезд отработавшим на заводе 40 лет.

Игорь Васильев согласился, что проблемы есть, но они комплексно решаются. Рассказал о приоритетах облправительства по развитию промышленности, оборонки, биотехнологий и о том, что делается для кадровой подготовки.