Игорь Васильев порекомендовал районам усилить темпы вакцинации

2 августа в правительстве Кировской области прошло очередное заседание оперативного штаба по предупреждению коронавирусной инфекции. На нем глава региона подчеркнул, что эпидемиологическая ситуация остается непростой.

В частности, в области сохраняется тенденция к снижению возраста госпитализированных пациентов с COVID-19. Из-за стабильно высокого количества вновь выявленных случаев врачи работают в усиленном режиме.

Единственным способом остановить распространение коронавируса является вакцинация.

— Только прививка может если не полностью защитить человека от вируса, то уберечь его от тяжелых осложнений, позволит перенести заболевание в легкой форме, — сказал Игорь Васильев.

Губернатор подтвердил свои слова личным примером. Неделю назад он получил положительный тест на COVID-19. Болезнь глава региона перенес легко благодаря ранее сделанной прививке. Уже на этой неделе Игорь Васильев вернулся к работе в обычном режиме.

Игорь Васильев напомнил, что на днях в Кировскую область поступила вакцина «Спутник Лайт». Ей могут привиться переболевшие коронавирусом, а также те, кто проходит ревакцинацию.

В каждом районе Кировской области открыты пункты вакцинации. Несмотря на это, темпы прививочной кампании сильно отличаются. Так, лидерами по вакцинированию жителей являются Унинский и Свечинский районы. Низкие темпы – в Вятскополянском и Верхошижемском районах.

В районах-лидерах активизировать прививочную кампанию помогла разъяснительная работа с жителями. Медработники выезжали на предприятия и отвечали на вопросы населения. Во встречах принимали участие те, кто уже переболел ковидом. Они рассказывали, как им удалось победить болезнь.

Игорь Васильев порекомендовал главам муниципалитетов учесть опыт успешных коллег и организовать разъяснительную работу с привлечением специалистов.

— Правдивую информацию об инфекции и вакцине необходимо доносить до людей, это поможет сохранить жизни и здоровье наших граждан, — сказал глава региона.

Губернатор также поблагодарил кировское бизнес-сообщество за деятельную поддержку профилактических мер и вклад в вакцинацию населения. Благодаря этому Кировской области удается избегать усиления ограничительных мер.

— Мы просим жителей региона продолжать соблюдать масочный режим и социально-эпидемиологические нормы, стараться избегать мест массового пребывания и обязательно прививаться. Только благодаря сознательному отношению граждан и бизнеса к вопросам здоровья мы добьемся позитивных изменений ситуации, — подытожил губернатор.

Где сделать прививку от коронавируса в Кировской области.