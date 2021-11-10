Игорь Васильев поручил городским властям разобраться с пробками в Кирове

Губернатор Игорь Васильев дал поручение городским властям решить проблему с настройкой светофоров на проблемных перекрестках. Данный вопрос обсуждался на совещании с участием главы горадминистрации Дмитрия Осипова и начальника областного УГИБДД УМВД Александра Власова.

Глава региона отметил, что в соцсетях резко увеличилось количество жалоб кировчан на пробки в городе. Причем на ряде перекрестков проезд затруднен не только в утренние и вечерние часы пик, но и днем.

— Речь идет о перекрестках улиц Ленина – Тимирязева, Производственной – Щорса, Московской – Менделеева. Необходимо проработать этот вопрос. Считаю недопустимым проводить модернизацию в общественно значимых сферах, тщательно не проработав все возможные риски и последствия, — отметил губернатор.

Недавно на всех перечисленных перекрестках были изменены настройки светофоров. Дмитрий Осипов рассказал, что «оптимизация» прошла в рамках нацпроекта БКД в соответствии с планом по ликвидации точек концентрации ДТП.

— Было проведено электронное моделирование дорожной ситуации после изменения фазы движения на дороге. С 1 ноября ведется донастройка фаз работы светофоров. Работы будут завершены завершить в ближайшее время, — сообщил глава горадминистрации.

Александр Чурин подчеркнул, что настройка светофоров должна проводиться в более короткие сроки. Председатель областного правительства отметил, что горадминистрация должна активизировать работу по ликвидации пробок на дорогах. Профильные подразделения должны проработать вопрос обустройства удобных заездов в микрорайоны города и создать кольцевые развязки и «карманы» при повороте налево там, где это необходимо. Все эти варианты могут быть применены и к указанным проблемным перекресткам.

— Это сделает жизнь кировчан намного удобнее, а дорожное движение станет безопаснее, — сказал Александр Чурин.

Игорь Васильев поручил горадминистрации как можно быстрее завершить работу по настройке светофоров на проблемных перекрестках. Также глава региона потребовал разработать проектно-сметную документацию для расширения перекрестков в Кирова и увеличения количества полос движения.