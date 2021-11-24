Игорь Васильев поручил региональному правительству разработать план постепенного смягчения ограничительных мер

План будет введен при условии дальнейшего роста уровня вакцинации и снижения числа заболевших.

Напомним, на сегодня полный курс вакцинации от коронавируса прошли более 511 000 жителей Кировской области. По темпам вакцинации наш регион находится на 4 месте в России.

Сегодня губернатор Кировской области Игорь Васильев дал поручение руководству правительства области и оперативного штаба региона по борьбе с коронавирусом разработать план постепенного смягчения ограничительных мер в регионе.

– Уровень заболеваемости в регионе все еще высок, но мы уже можем отметить тенденцию к стабилизации числа заболевших, — подчеркнул Игорь Васильев. – Это говорит о том, что введенные ранее правительством Кировской области ограничительные меры, которые мы активно обсуждали и с представителями общественности, и с представителями бизнеса, показали свою эффективность.

Глава региона обратил внимание на то, что введение послаблений ограничительных мер будет рассматриваться при условии дальнейшего повышения уровня вакцинации и снижения заболеваемости.

– В плане постепенного смягчения ограничительных мер должен быть сформулирован обоснованный алгоритм действий, с учетом мнения специалистов регионального министерства здравоохранения, Роспотребнадзора, при взаимодействии с представителями нашего бизнес-сообщества, с которым мы находимся в постоянном диалоге, – сказал Игорь Васильев.

При разработке плана по постепенному смягчению ограничительных мер, обратил внимание губернатор, необходимо учитывать ряд показателей: количество новых случаев заболевания, число свободных мест в больницах, данные тестирования для объективного мониторинга распространения коронавируса, а также ежедневные показатели уровня вакцинации жителей региона.