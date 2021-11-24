Главная > Без рубрики > Выбор редакции > Игорь Васильев поручил региональному правительству разработать план постепенного смягчения ограничительных мер

Игорь Васильев поручил региональному правительству разработать план постепенного смягчения ограничительных мер

Тамара Полыхаева Выбор редакции, Власть, Главное, Новости

План будет введен при условии дальнейшего роста уровня вакцинации и снижения числа заболевших.

Напомним, на сегодня полный курс вакцинации от коронавируса прошли более 511 000 жителей Кировской области. По темпам вакцинации наш регион находится на 4 месте в России.

Сегодня губернатор Кировской области Игорь Васильев дал поручение руководству правительства области и оперативного штаба региона по борьбе с коронавирусом разработать план постепенного смягчения ограничительных мер в регионе.

– Уровень заболеваемости в регионе все еще высок, но мы уже можем отметить тенденцию к стабилизации числа заболевших, — подчеркнул Игорь Васильев. – Это говорит о том, что введенные ранее правительством Кировской области ограничительные меры, которые мы активно обсуждали и с представителями общественности, и с представителями бизнеса, показали свою эффективность.

Глава региона обратил внимание на то, что введение послаблений ограничительных мер будет рассматриваться при условии дальнейшего повышения уровня вакцинации и снижения заболеваемости.

– В плане постепенного смягчения ограничительных мер должен быть сформулирован обоснованный алгоритм действий, с учетом мнения специалистов регионального министерства здравоохранения, Роспотребнадзора, при взаимодействии с представителями нашего бизнес-сообщества, с которым мы находимся в постоянном диалоге, – сказал Игорь Васильев.

При разработке плана по постепенному смягчению ограничительных мер, обратил внимание губернатор, необходимо учитывать ряд показателей: количество новых случаев заболевания, число свободных мест в больницах, данные тестирования для объективного мониторинга распространения коронавируса, а также ежедневные показатели уровня вакцинации жителей региона.

– Сохранить жизнь и здоровье людей – это наша основная задача. И вакцинация уже показала свою эффективность в решении этого вопроса. Смягчение ограничений возможно только при ответственном отношении к ситуации каждого жителя региона!, – подытожил глава региона.

Читайте наши новости первыми - добавьте «Кировская правда» в любимые источники.

Подписаться

Тамара Полыхаева