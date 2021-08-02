Игорь Васильев посетил главное кукольное предприятие Кировской области

2 августа губернатор Игорь Васильев посетил фабрику игрушек «Весна» в Кирове. Глава региона ознакомился с производством, а также узнал о достижениях и перспективах «кукольного дела» в Кировской области.

ОАО «Весна» является одним из лидеров по производству кукол в стране и, без всякого преувеличения, одним из брендов региона. Компания выпускает более 600 тысяч кукол и более 1000 наименований игр и игрушек в год. Продукция кировской фабрики пользуется спросом по всей России. Производство на фабрике не останавливалось даже на время ковидных ограничений 2020 года. А сейчас руководство «Весны» строит планы на будущее. О них рассказала губернатору гендиректор фабрики Ольга Доротюк.

По словам руководителя «Весны», во время пандемии предприятие частично перестроило производство на выпуск защитных масок. За прошлый год их было выпущено 650 тысяч штук. Также предприятию удалось выйти на новые рынки сбыта. Благодаря этому объемы продаж выросли и вся продукция была реализована. По итогам первого полугодия 2021 года объем производства составил 315,1 миллиона рублей – на четверть больше, чем в первой половине 2020-го.

Игорь Васильев подчеркнул, что деятельность фабрики является весьма значимой для развития экономики региона. Отметил губернатор и то, что на предприятии идет активная модернизации производства с использованием новых технологий.

По словам Ольги Доротюк, процесс модернизации идет поэтапно. На фабрике устанавливаются новые станки и производится реконструкция цехов, в которых создаются более комфортные условия для работников. В ближайшей перспективе – запуск новой линии производства.

— Запуск новой линейки планируем уже в следующем году. Будет новая работа, новые проекты и продукция, — рассказала директор фабрики.

Кстати, в 2022 году в линейке товаров «Весны» может появиться новая игрушка. Создать ее предложил Игорь Васильев к 80-летию фабрики. Руководство предприятия идею поддержало.

Игорь Васильев подчеркнул, что руководство региона готово оказывать предприятиям помощь по привлечению средств из бюджетов всех уровней на создание новых производств. Ведь в конечном итоге это влечет за собой создание новых рабочих мест.

Напомнил глава региона и о необходимости вакцинации, отметив, что сотрудники предприятия, которые еще не привились, должны принять участие в прививочной кампании.