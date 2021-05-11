Главная > Новости > Игорь Васильев посетил малмыжский СПК

Игорь Васильев посетил малмыжский СПК

Игорь Нелюбин Новости, Власть, Главное, Экономика

Инвестиционный проект на 256 млн рублей реализуется в Малмыжском районе.

Сегодня с работой местного СПК «Зерновой» познакомился губернатор Игорь Васильев.

Игорь Васильев посетил малмыжский СПК

Как сообщил «Кировской правде» председатель СПК Рашид Халиуллин, на названные средства на территории хозяйства появятся два коровника по 400 голов и родильное отделение. Действующие площади будут реконструированы под ещё один коровник.

Игорь Васильев посетил малмыжский СПК

В декабре было получено разрешение на строительство, работы планируется завершить в августе. Помимо собственных средств будут задействованы кредитные.

Читайте наши новости первыми - добавьте «Кировская правда» в любимые источники.

Подписаться

Аватар
Игорь Нелюбин