Игорь Васильев посетил малмыжский СПК

Инвестиционный проект на 256 млн рублей реализуется в Малмыжском районе.

Сегодня с работой местного СПК «Зерновой» познакомился губернатор Игорь Васильев.

Как сообщил «Кировской правде» председатель СПК Рашид Халиуллин, на названные средства на территории хозяйства появятся два коровника по 400 голов и родильное отделение. Действующие площади будут реконструированы под ещё один коровник.

В декабре было получено разрешение на строительство, работы планируется завершить в августе. Помимо собственных средств будут задействованы кредитные.