Игорь Васильев посетил мобильный прививочный пункт

Глава региона проверил, как проходит вакцинация от COVID-19.

В Кировской области полным ходом идёт прививочная кампания. Для удобства жителей вакцинироваться можно как в городских и районных поликлиниках, на предприятиях (по заявкам работодателей в организации выезжают медицинские бригады). Кроме того, в регионе развернулись мобильные прививочные пункты.

В Кирове автомобили, в которых можно сделать прививку, стоят на Театральной площади, парковке у автовокзала, в парке им. Кирова. Накануне мобильный пункт на главной площади города посетил глава региона Игорь Васильев. Он проверил, как идёт вакцинация от коронавируса.

Игорь Владимирович пообщался с горожанами, желающими сделать прививку. Также он заметил, что в Кирове проходят вакцинацию и гости региона. Видео появилось на официальной страничке губернатора в соцсети.

Ранее Игорь Васильев обратился к жителям и призвал их пройти вакцинацию. Сам он уже привился.

По информации министерства здравоохранения Кировской области, вакциной регион обеспечен. Только накануне поступило дополнительно 27 тысяч доз препарата.

Фото: vk.com/gubernator_vasiliev