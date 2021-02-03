Игорь Васильев посетил обновленную экспозицию Музея биологического факультета

Губернатор побывал в новоиспеченном агротехнологическом университете. Глава области открыл новую выставку Музея биологического факультета и ознакомился с ее лучшими экспонатами. Вместе с губернатором музей посетили представитель минприроды Андрей Филатов и врио главы минлесхоза Дмитрий Лебедев.

В музее — более 500 экспонатов. Среди них — краснокнижные животные встречающиеся только в Кировской области, и просто редкие экземпляры.

Один из самых примечательных — череп ныне вымершей стеллеровой коровы. Когда-то это огромное млекопитающее обитало у Командорских островов, а сегодня вписано в Международную книгу как исчезнувший вид. Такого нет ни в одном российском музее.

Заинтересовала гостей и коллекция птичьих чучел, и целая выставка пушнины. Столь полной коллекции также нет ни на одной выставочной площадке России.

Как подчеркнул Игорь Васильев, музеям, коллекционирующим такие интересные экспонаты, необходимо сотрудничать друг с другом. Посетителям это позволит знакомиться с фауной не только родных широт, но и всего мира. Это касается и школьников — приятно, что они тоже могут ходить в музей аграрного вуза и изучать выбранное направление не только в теории, но и на практике.

— Как председателю комиссии Госсовета по направлению «Образование» мне особенно приятно это понимать, — сказал губернатор.

Ректор агротехнологического университета Елена Симбирских добавила, что биологический факультет в буквальном смысле стал родоначальником вуза. В 60-х на его базе было создано охотоведческое направление, сотрудники и учащиеся которого и основали музей.

Некоторые из его экспонатов есть не только в Вятке, но и в крупнейших музеях мира — в лондонском музее естественных наук, а также в Дарвиновском музее Москвы.

По словам Андрея Филатова, открытие такого музея — знаковое событие для вуза и для всего региона. Имея столь богатую учебную базу, выпускники агротехнологического университета всегда смогут применить полученные знания.

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