Игорь Васильев посетил промплощадки Вятскополянского района

Губернатор Кировской области Игорь Васильев с рабочим визитом посетил Вятскополянский район. Глава региона побывал на крупных промышленных производствах, одно из которых — градообразующее предприятие Краснополянского городского поселения ООО «ИКЕА Индастри Вятка». Здесь производится мебель, которая реализуется не только в России, но и по всему миру.

Также в рамках рабочего визита губернатор осмотрел промплощадку одного из системообразующих предприятий региона — ООО «Молот-Оружие». Промышленное производство является исполнителем государственного оборонного заказа в интересах многих ведомственных структур, а также занимается производством гражданского стрелкового оружия на внутреннем и внешнем рынках.

В Вятских Полянах Игорь Васильев встретился с руководителями и других промышленных предприятий, а также крупными предпринимателями города и района. Большинство вопросов касались развития дорожной инфраструктуры, нехватки рабочих кадров, а также ЖКХ и обращения с ТКО.

В рамках рабочей поездки в Вятские Поляны губернатор Кировской области Игорь Васильев оценил работы по берегоукреплению реки Тойменки. Они были завершены осенью 2020 года. Для укрепления берега за счет средств областного и местного бюджетов был разработан проект, который предусматривал укрепить берег с применением габионных конструкций на протяжении 697 метров. Стоимость работ составила 103,2 млн рублей, из которых 73,7 млн рублей — средства федерального бюджета.

Кроме того, Игорь Васильев осмотрел физкультурно-оздоровительный комплекс в городе Сосновке в Вятскополянском районе, который был возведён врамках реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни» — части национального проекта «Демография». В начале 2021 года на базе объекта появится новое учреждение спорта — спортивная школа «Витязь».