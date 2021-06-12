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Игорь Васильев посетил Вятские Поляны

Юлия Зорина Главное, Власть, Новости

12 июля глава Кировской области побывал в Вятских Полянах с рабочим визитом. В рамках поездки губернатор открыл сбор подписей за присвоение Вятским Полянам почетного звания города трудовой доблести. Также Игорь Васильев встретился с представителями совета ветеранов города, посетил исторический музей и осмотрел площадь имени Трещева, которую благоустраивают в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

На площади имени Шпагина Игорь Васильев дал старт сбору подписей за присвоение Вятским Полянам звания «Город трудовой доблести». Как отметил губернатор, с данной инициативой вышли представители вятскополянской ветеранской организации. И в День России сбор подписей начался.

— У меня, как, наверное, и у всех жителей региона нет никаких сомнений, что Вятские Поляны достойны этого высокого звания, — подчеркнул глава региона.

Игорь Васильев посетил Вятские Поляны

Игорь Васильев посетил Вятские Поляны

Уроженцы Вятских Полян не только героически сражались за Родину на фронтах Великой Отечественной войны, но и внесли огромный вклад в обеспечение фронта оружием, продовольствием и необходимыми вещами. О том, что производили в Вятских Полянах в военные годы, рассказывается в Вятскополянском историческом музее.

В последние годы коллекции музея не пополнялись, практически не было и посетителей. Однако в 2020 году руководство завода «Молот-оружие» передало музею более 5 тысяч экспонатов, среди которых была уникальная коллекция мототехники и прижизненных документов Георгия Шпагина. И работа закипела. Была отреставрирована техника, созданы стенды, подобраны экспонаты – и открыта новая выставка.

В феврале 2021 года музей был снова открыт для гостей. В перспективе здесь будут созданы залы военного периода и гражданской продукции «Молота», а на свободных площадях – музей занимательной физики и химии для школьников.

Посетив музей, губернатор оставил в книге отзывов запись: «Огромное спасибо» руководству завода и музея за потрясающую экскурсию. С праздником, здоровья и удачи. Вы лучшие!»

Игорь Васильев посетил Вятские Поляны

Игорь Васильев посетил Вятские Поляны

Игорь Васильев посетил Вятские Поляны

Игорь Васильев посетил Вятские Поляны

Следующей точкой визита стал военно-спортивный патриотический центр «Эдельвейс» имени генерала армии Маргелова. Здесь местные подростки занимаются спортом и туризмом. Одно из важных направлений деятельности клуба – патриотическое воспитание. Как отметил глава региона, работу в этом направлении необходимо продолжать.

— Следует усилить работу по патриотическому используя при этом современные методы, которые могли бы заинтересовывать изучением истории своего края и страны, а также военным делом, — подчеркнул Игорь Васильев.

Игорь Васильев посетил Вятские Поляны

Игорь Васильев посетил Вятские Поляны

Игорь Васильев посетил Вятские Поляны

После официальных встреч губернатор побывал на площади имени Федора Трещева. Общественное пространство, которое носит имя легендарного директора вятскополянского машиностроительного завода, появилось в 1981 году. С годами площадь пришла в упадок, поэтому было принято решение благоустроить ее в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Работы начались в 2018 году. За 3 года здесь появилась зеленая зона, пешеходные дорожки, светодиодные гирлянды и видеонаблюдение. А в прошлом году был установлен светомузыкальный фонтан, который стал украшением города. В этом году к 100-летию со дня рождения Федора Трещева благоустройство будет завершено.

— Уже сейчас это место обрело современный облик. Здесь установлен уникальный светомузыкальный фонтан. Благодаря нацпроекту удалось создать такое красивое место, — сказал губернатор Игорь Васильев.

Игорь Васильев посетил Вятские Поляны

Игорь Васильев посетил Вятские Поляны

Игорь Васильев посетил Вятские Поляны

 

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Юлия Зорина