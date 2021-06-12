Игорь Васильев посетил Вятские Поляны

12 июля глава Кировской области побывал в Вятских Полянах с рабочим визитом. В рамках поездки губернатор открыл сбор подписей за присвоение Вятским Полянам почетного звания города трудовой доблести. Также Игорь Васильев встретился с представителями совета ветеранов города, посетил исторический музей и осмотрел площадь имени Трещева, которую благоустраивают в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

На площади имени Шпагина Игорь Васильев дал старт сбору подписей за присвоение Вятским Полянам звания «Город трудовой доблести». Как отметил губернатор, с данной инициативой вышли представители вятскополянской ветеранской организации. И в День России сбор подписей начался.

— У меня, как, наверное, и у всех жителей региона нет никаких сомнений, что Вятские Поляны достойны этого высокого звания, — подчеркнул глава региона.

Уроженцы Вятских Полян не только героически сражались за Родину на фронтах Великой Отечественной войны, но и внесли огромный вклад в обеспечение фронта оружием, продовольствием и необходимыми вещами. О том, что производили в Вятских Полянах в военные годы, рассказывается в Вятскополянском историческом музее.

В последние годы коллекции музея не пополнялись, практически не было и посетителей. Однако в 2020 году руководство завода «Молот-оружие» передало музею более 5 тысяч экспонатов, среди которых была уникальная коллекция мототехники и прижизненных документов Георгия Шпагина. И работа закипела. Была отреставрирована техника, созданы стенды, подобраны экспонаты – и открыта новая выставка.

В феврале 2021 года музей был снова открыт для гостей. В перспективе здесь будут созданы залы военного периода и гражданской продукции «Молота», а на свободных площадях – музей занимательной физики и химии для школьников.

Посетив музей, губернатор оставил в книге отзывов запись: «Огромное спасибо» руководству завода и музея за потрясающую экскурсию. С праздником, здоровья и удачи. Вы лучшие!»

Следующей точкой визита стал военно-спортивный патриотический центр «Эдельвейс» имени генерала армии Маргелова. Здесь местные подростки занимаются спортом и туризмом. Одно из важных направлений деятельности клуба – патриотическое воспитание. Как отметил глава региона, работу в этом направлении необходимо продолжать.

— Следует усилить работу по патриотическому используя при этом современные методы, которые могли бы заинтересовывать изучением истории своего края и страны, а также военным делом, — подчеркнул Игорь Васильев.

После официальных встреч губернатор побывал на площади имени Федора Трещева. Общественное пространство, которое носит имя легендарного директора вятскополянского машиностроительного завода, появилось в 1981 году. С годами площадь пришла в упадок, поэтому было принято решение благоустроить ее в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Работы начались в 2018 году. За 3 года здесь появилась зеленая зона, пешеходные дорожки, светодиодные гирлянды и видеонаблюдение. А в прошлом году был установлен светомузыкальный фонтан, который стал украшением города. В этом году к 100-летию со дня рождения Федора Трещева благоустройство будет завершено.